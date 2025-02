Tendencias: Enamórate de los colores que no pasan de moda

Estas son algunos tonos que no pueden faltar en tu clóset y que son perfectos para lucir espectacular este San Valentín

Cada año, las tendencias en cuanto a colores y estilos puede cambiar. Es por eso que es importnte conocer qué dicta la tendencia para este San Valentín. Para alegría de muchas, el color protagonista es el cerezo, una tonalidad vibrante que combina pasión y romanticismo en una sola apuesta.

Un total look en este tono es ideal para quienes buscan destacar con un estilo moderno y sofisticado. Pero si el cerezo no es tu primera opción, los clásicos nunca fallan: el rojo pasión, símbolo del amor y la intensidad, o el rosado, que ya sea en tono fucsia o pastel, está asociado a la ternura y la feminidad. Estas son elecciones perfectas para celebrar la fecha con un look impactante y lleno de significado.

Y si eres de las que arriesgarse un poco más, EXPRESIONES te propone algunas combinaciones que, sin duda, elevarán el impacto visual de tu vestimenta este 14 de febrero. ¡Atrévete a probarlas!

Amarillo y Rosa pastel

Esta resulta una mezcla algo inesperada. Aunque ambos colores suelen ser utilizados en bebés muy pequeños, ahora la moda se empeña en juntarlos para obtener un look muy especial. La tendencia actual sugiere apropiarnos del cariñoso universo de los bebés que, ahora, quisiéramos para todos.

Y es que la combinación de esto dos colores crea un equilibrio perfecto entre energía y dulzura. ¨Por eso resulta deal para crear un look fresco y femenino.

Mientras el amarillo aporta luz y vitalidad, el rosa pastel suaviza la paleta y crea una armonía visual encantadora. Esta es la elección perfecta para quienes buscan un estilo romántico con un toque de alegría.

Denim, blanco y accesorios rojos

El denim o jean y el blanco forman una base clásica y versátil que nunca falla. Al agregar accesorios en rojo, se logra un contraste vibrante que aporta pasión y un toque de audacia al conjunto. Ideal para quienes buscan un estilo casual pero llamativo.

Rojo y rosado

Audaz, femenina y llena de personalidad, así lucirás con este combo mortal. Es perfecto si lo que quieres es destacar.

Como el rojo transmite pasión y confianza, y el rosado aporta dulzura y romanticismo, se crea un contraste armonioso. Juntas, estas tonalidades forman un look vibrante y sofisticado. ¿Las botas? Un plus indiscutible.

Rojo y Negro (¡o blanco!)

El rojo es un color poderoso que se transforma según cómo se combine. Para un look fresco y elegante durante el día, el blanco es su mejor aliado, Pero si en la noche lo usas junto al negro, añadirás un aire de misterio y sensualidad, perfecto para un estilo más audaz y sofisticado. Compruébalo tú misma.

Verde y Rosa

La combinación de un tono verde oscuro junto al rosa pastel equilibra la fuerza y la delicadeza de tu outfit. Mientras el verde aporta profundidad y elegancia, el rosa pastel suaviza la paleta con un toque romántico y sutil.

Juntas, estas tonalidades crean un contraste sofisticado y versátil, ideal para lucir refinada con un aire moderno. También puedes reemplazar el verde por el naranja para dar el mismo efecto, pero con un poco de diversión.

