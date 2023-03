Andreína González Morán se aproxima a los 30 años. Tiene 29 y es la guayaquileña que representará al país en Miss Panamerican International, un concurso enfocado en la belleza latina, que se desarrolla anualmente en Los Ángeles, California. Abogada de profesión, desde los 14 años se inició en el modelaje. Su profesora fue Denisse Klein y a los 16 empezó a dar clases. En España hizo dos certificaciones de asesoría y estilismo en moda, también planifica estudiar diseño.

El certamen en el que participará fue creado por la mexicana Marijes S. Tostado en 1985. Viajará en mayo y permanecerá en esa ciudad desde el 13 hasta el 20. No es improvisada, ya tiene experiencia. Fue tercera finalista en Reina Internacional de la Ganadería en 2015, virreina en Miss Turismo Latino Internacional en 2015, segunda finalista en Miss Latinoamérica Internacional en 2016, además participó en Miss Ecuador en 2019.

Mide 1,73 metros. Ya pasó por el quirófano porque se operó los pechos y la nariz. Ahora luce una melena corta de rizos naturales. Desde que era adolescente se la alisaba para lucirla lacia y larga.

Antes de que se cortara la melena. Cortesía

Recién hace un año decidió dejar los tratamientos capilares y verse tal cual es...

Mi objetivo al intervenir en este certamen es que se saquen esas ideas de la cabeza de que son bellas solo las mujeres rubias, ojos claros y blancas, tipo europeo. No todas las personas somos así. Antes usaba el cabello largo, me hacía keratina, lo planchaba. Lo llevaba de esa manera porque la sociedad nos ha metido esos pensamientos en lo referente a lo estético.

Pasaba varias horas en la peluquería e invertía mucho dinero. Decidí que ya no más, me cuestioné porque no me sentía auténtica. Hace un año lo luzco natural, es decir corto y con rizos. No me costó nada cortarlo, al principio no se formaban los churros porque estaba muy procesado. Poco a poco cedió. Me siento que he conectado más con mi esencia y raíces y creo que lo proyecto.

Es abogada, modelo y asesora de imagen. Cortesía

¿De dónde proviene su tipo de belleza? Porque usted es guayaquileña...

Mis padres (Cristóbal y Mabel) son de Guayaquil, pero mi papá es de raza negra. Sus genes son fuertes. Mi mami es blancota. Por la unión de ellos nació una mulata (risas), si no fuera por el cabello, no se notaría que provengo de la raza negra.

Tiene experiencia en concursos y esto no es un accidente. ¿Ahora cómo la aplicará?

Aprovecharé lo aprendido en cada uno de los certámenes en los que he participado. Estoy haciendo un análisis en lo que pude haberme equivocado, además tengo más edad, he madurado, soy más experta, con más cancha en el mundo de los reinados, en el modelado. Siento que me irá muy bien. Yo mismo estoy preparando mis diseños, son mi creación. Antes no me lo creía, no me sentía segura. Ahora me lo creo, aunque no tenga la corona, sé que ya soy la Miss Panamerican International. A veces hay gente que cree en ti, pero uno mismo no tanto.

Generalmente las modelos o reinas de belleza, antes de salir al escenario o a la pasarela, no toman agua, no comen para no hincharse... ¿Usted también sigue esos regímenes estrictos?

Nunca he hecho dietas, aunque crea que es mentira. Siempre he practicado ejercicio y deportes, como el básquet, he sido atleta y cheerleader, incluso mi colegio, Santo Domingo de Guzmán, fue campeón. Toda mi vida me ha encantado el deporte.

¿Ha considerado en retirarse de los concursos? A veces la edad es un factor determinante.

Tal vez este sea el último. Aunque jamás se puede asegurar algo. Los certámenes han evolucionado, ya no son tan estrictos con la edad. Me encantan y tengo la dicha de contar con el apoyo de mis padres y hermano, Paúl. Estoy a favor de que las mujeres casadas, con hijos intervengan. Tienen derecho, no creo que esa sea una razón para impedirlo.

A veces, sobre todo las mujeres, estudian una carrera, pero no la ejercen por diferentes razones. ¿Usted ya se ve en los tribunales defendiendo a sus clientes?

Soy abogada corporativa, tengo una mención en derecho económico. Asesoro a empresas en temas civiles y laborales, esa es mi rama. Trabajé en un estudio jurídico durante 6 años, salí en septiembre del año pasado. Ejerzo, ahora de manera independiente, aquello me permite desarrollar otras actividades. Además, doy asesoramiento en imagen de forma personalizada.

Con su novio, Guillermo. Cortesía

Tiene una edad en la que muchas mujeres ya planifican casarse y ser madres.

Mi novio, Guillermo Vizcaíno, y yo estamos juntos desde hace tres años. Trabaja como director en Ecuador de una empresa de Estados Unidos, también apoya a los emprendedores. Viajará conmigo al concurso. Se pelea con mi familia por el puesto de fan número uno (risas). Tiene 30 años, hemos conversado de formalizar en algún momento. Hay que organizar todo. Me gustaría ser madre, pero después (risas). Por ahora estoy enfocada en el concurso, porque sé que lo ganaré, soy positiva. Nada de negativismos. Aunque siempre hay que estar preparada para todo.

El certamen es una plataforma para decirle a otras mujeres que deben aceptarse como son...

A través de las redes sociales hago una especie de campaña para que la gente se acepte tal como es. En un escenario negativo en el que no me lleve esa corona, Andreína González se sentirá realizada si mi mensaje llega a esas niñas que me ven y escuchan, que sepan que pueden, independientemente de su color de piel, cabello... Las redes hay que saber utilizarlas de manera correcta, porque se pueden convertir en un arma de doble filo. Los padres deben tener control de lo que consumen sus hijos, inculcarles valores.