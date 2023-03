El presentador Ronald Farina admitió que renunció a TC y que aceptó la oferta que le hizo Teleamazonas. Tiene previsto trabajar en esa empresa hasta el 15 de marzo. En la emisión de 'Soy el mejor' del lunes 6 de marzo apareció con Jorge Heredia, a quien seguramente le hacen una audición en vivo, y Denisse Angulo.

A través de sus redes sociales, Ronald manifestó “no soy mucho de comentar lo que comentan otros, o estar desmintiendo. Al principio no sé cómo se filtraba tan rápido la información. Ya sé quién es el chismoso que cuando se entera de algo lo divulga en otros canales. No sé qué tenga de malo que se enteren de mi renuncia, me hicieron una propuesta en Teleamazonas que me interesó.

Renuncié el 28 de febrero, me quedo hasta el 15. La gente ha supuesto que hay mala onda, no tengo mala onda con nadie. Después me tomaré unos días, hay que ponerse guapo para los siguientes programas”.

El comunicador que vuelve al Lindo Canal para estar al frente de 'Yo me llamo' (donde ya estuvo) añadió: “Los chismes que no tienen apego a la verdad, eso me fastidia. No me gusta que hablen mal de otra persona para tener que comunicar. Cuando se habla mal de alguien, aquello habla peor de esa persona. Qué pena que sea así. Este oficio es para comunicar, no para hablar cualquier cosa.

Mi recomendación es que si escuchan un rumor es que traten de buscar la fuente, si no dice nada, déjenlo así. Me voy nuevamente de mi casa”. Ronald ha tenido idas y vueltas.

A él le parece un irrespeto que lo esperen los comunicadores con cámaras fuera del canal. Ese es el trabajo de la prensa. “La base de la comunicación es que las dos partes estén de acuerdo. No tenía que decirlo cuando los demás querían escucharlo, quería decirlo cuando sintiera la necesidad de hacerlo”.