Ronald Farina se va a Teleamazonas

La ejecutiva de producción de Teleamazonas, María del Carmen Arellano, confirmó que el presentador Ronald Farina, quien durante una larga temporada ha estado al frente de 'Soy el mejor', de TC, se va al 'Lindo Canal'.

Cuando le consultamos al gerente de producción de TC, Cheo Navarrete, comentó que Ronald no había oficializado nada. “Es un rumor más, no hay una comunicación oficial. Hasta que no haya algo formal o escrito... esperemos que sea falso, no podemos adelantarnos. Si aquello que dicen en la prensa y en las redes sociales se concreta, nos tocará hacer casting y buscar un reemplazo”.

Ronald estará en dos reality shows en Teleamazonas. Uno de ellos, 'Yo me llamo'. En TC tuvo como compañera a Carolina Jaume, quien tras su participación en 'Mesa caliente, juego de reinas' (Ecuavisa), ahora es parte de Telepremier (y además su expareja Allan Zenck le sigue un proceso judicial por calumnias, desde el pasado martes 28 de febrero).

El presentador, que vino a vivir a Guayaquil por 'Soy el mejor', también compartió con Denissse Angulo. Ya antes estuvo en 'Yo me llamo' y 'Quiero cantar contigo' de Teleamazonas.

'Soy el mejor' sería una buena oportunidad para Eduardo Andrade, quien suena para el reality 'BLN' que traerá de nuevo a la pantalla Gamavisión, aunque él tiene previsto viajar en abril a Asia. Ahora se encuentra en el Caribe. Otro nombre que mencionan es el de Emilio Pinargote, quien salió de TC el año pasado, tras el cierre de 'De boca en boca'.

Por lo menos por ahora no creemos que vuelva a ese canal. No existen las mejores relaciones con un directivo.