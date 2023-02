Nada es eterno y todo llega a su fin. María Teresa Guerrero, luego de dos meses en México, especialmente en Cozumel, una hermosa isla, regresó a Estados Unidos (Colorado). Ahí celebró en febrero un año más de vida (45) y, además, se rompió un dedo de la mano y se lastimó una rodilla al caerse de una bicicleta. Todo son vivencias.

“El 2022 me dio duro, pasar un divorcio (de Danny Glick), el dolor de una ruptura, cambiar de ciudad, separarme de mis perros y con el corazón frágil. Tenía que empezar el 2023 reinventándome, y cambiando de ambiente. Esta isla salvó mi alma, he conocido gente increíble, amigos que vinieron a acompañarme y que fueron parte del proceso. Este viaje mágico que terminó con un accidente que solo me hace recordar que no me fije en el pasado y que solo mire al frente.

Presto atención a las sorpresas que me pone la vida y no seguir pensando en el pasado. Seguramente vendrán más caídas, pero sabré levantarme”, comenta la expresentadora que ahora se dedica al deporte.

Ya que las marcas le pagan por competir. Todo gira en torno a sus bikinis y bicicleta. Se prepara para una nueva carrera.

De su vida personal prefiere el bajo perfil. Ahora en marzo volverá a ver al travieso Pinchi, su querida mascota. “Yo vivo en un departamento, Danny en una casa grande. Pronto lo veré”, dice emocionada.