Mauricio Altamirano, conocido como El Cuy, fue sentenciado a pagar 15 días de cárcel y una multa de 12.000 dólares dentro de un proceso legal que inició en su contra el panameño Miguel Melfi, ganador de la primera temporada del reality turco 'El poder del amor'. Aquel fallo debía ponerse por escrito para ejecutarse. Acaba de ocurrir.

La denuncia surgió tras un comentario subido de tono que el expresentador de 'De boca en boca' hizo sobre Melfi en el espacio digital 'Calientitos TV', que dirige Santiago Castro, quien también es parte de 'Los Hackers de la farándula' de Ecuavisa. Supuestamente el cantante y expareja de Andreína Bravo aparece en un video de fuerte contenido con el reportero Dieter Hoffmann. El Cuy, quien siempre luce pulseras rojas en sus muñecas para las malas vibras, da su versión en esta entrevista.

¿Cómo es su situación legal actual?

Al principio pedían $ 500 mil y prisión por 30 días, luego la jueza decidió que sean $ 12 mil y 15 días. La audiencia se llevó a cabo el 14 de febrero. La funcionaria se tomó el tiempo necesario para explicarnos que este tema farandulero se debe solucionar de otra manera, quería que lleguemos a un acuerdo, a una mediación. Le dijo a Miguel Melfi que si me declaraba culpable, mis abogados apelarían apenas la sentencia oral sea puesta por escrita, cuando se la suba al sistema.

Esto ocurrió el miércoles (1 de marzo). Hace un año comenzó este proceso, el 4 de marzo del 2022, no se llegará a la apelación porque el sábado 4 (mañana) prescribirá el caso. Según lo que me dijo la abogada Patricia Cassula, se puede presentar un recurso de ampliación o apelación que suspende ejecutar la sentencia. Tenemos tres días laborales (desde ayer) para hacerlo, pero como mañana ya prescribe, queda todo en nada, sin efecto. No he cometido un delito, esto es una contravención de cuarta clase.

A todos nos llega mucha información, a usted le dijeron algo que consideró una bomba y lo lanzó, sin pensar en las consecuencias.

Hace un año, el reportero Luis Conforme, de 'Viralizados', me pidió una entrevista en el San Marino. Previamente él había tenido un encontrón con Miguel Melfi porque no le quiso dar unas declaraciones. Entonces el panameño era el chico de moda por el reality 'El poder del amor'. Cuando Luis conversó conmigo, me afirmó que existía un video de fuerte contenido sexual en el que aparecía el mencionado con Dieter Hoffmann (de 'Los Hackers'). Mencionó que lo había visto, me lo juró.

Además me aseguró que Dieter tenía el material. Lo llamé a Santiago Castro, de 'Calientitos TV', y este consideró que lo debíamos decir en el espacio digital. Nunca he tenido nada en contra de Miguel, no existían problemas entre nosotros, mi malestar siempre ha sido con la gente que está a su alrededor. Incluso lo llamé a Henry Bustamante para comentarle lo que pasaba. Siempre he asegurado que no me constaba lo del video, cuando lo mencionamos en ese momento no revelamos la fuente. Cuando terminó el programa, Melfi me llamó para insultarme. Tampoco me dejé. Entiendo que fue a buscarme a mi casa, no soy de los que da la dirección a nadie.

Uno de los recursos que se utiliza en farándula es decir una información, sobre todo si es muy polémica, sin dar nombres, para evitar justamente lo que ha ocurrido. Usted ya es ‘cuco viejo’ con 18 años en este medio.

Es verdad. Me arrepiento de haber dado el nombre de Miguel, no estuvo bien, aunque nunca lo aseguré. Yo le creí a mi fuente. El Cuy es imprudente, pero no mentiroso. Yo revelé la fuente, nunca lo había hecho. Luis me dio esa información en la tarde, en la noche la dijimos en 'Calientitos TV' sin dar el nombre del comunicador que me lo había asegurado. Al día siguiente, cuando nosotros rectificamos, Luis apareció llorando con un abogado afirmando que nunca se había reunido conmigo. Hizo todo un show, entonces no me quedó de otra que dar su nombre.

Hay fuentes que dan una supuesta información con la intención de fastidiar a otras personas. Los periodistas olfateamos aquello para evitar ser usados.

Luis apareció llorando en su programa, eso fue lo peor. Antes de hacer eso me escribió pidiendo que no lo meta en problemas. Le creí porque conozco que a Dieter le encanta el show y hace de todo para sonar.

Cuando se arman estos conflictos se conocen a los verdaderos amigos y a los que no...

Estoy decepcionado de Santiago Castro, porque en 'Calientitos TV' da un discurso y en 'Los Hackers' da otro, no se define, a veces me defiende, otras se lava las manos y me ataca. Él mejor que nadie sabe cómo se dio todo este lío. Se lo dije. En 'Los Hackers' me destruyeron. Nunca fuimos amigos, solo era mi jefe. Me pagaba un sueldo, cuando viajó a Turquía me quedé un mes a cargo de 'Calientitos TV'.

Conoce mi experiencia y que no soy improvisado. Cuando se dieron las disculpas a Melfi, Santiago habló, Soraya Guerrero y Reinaldo Vásquez también, yo tenía la mano levantada, no permitió que las disculpas salgan de mi boca. Prefirió pasar a otro tema. Por ello, cuando me hizo una entrevista en un cara a cara y me preguntó al respecto, le dije que él no me dejó hablar. Las disculpas fueron dadas por el programa.

¿Por qué existe tanta pica entre usted y Dieter Hoffmann?

Nunca nos hemos llevado bien, me cae mal, una patada al hígado. Él lo sabe porque siempre se lo he dicho. Le gusta armar show, inventó esa relación con la Minnie Mouse, me fastidia que trate de aparentar algo que no es. Orquestan situaciones. Molesta porque con personas así meten a todos los periodistas en el mismo saco. Reinaldo Vásquez trató que nos reconciliemos, pero no sentí sincero a Dieter. Cuando acudió a la audiencia no creo que era para entrevistarme, sino para burlarse. Entiendo como reportero su trabajo, pero no la forma en la que actúa.

Dice que Dieter Hoffmann lo odia. Gerardo Menoscal

Dieter Hoffmann era uno de los protagonistas del supuesto video con Miguel Melfi, es decir uno de los involucrados. ¿Por qué lo enviaron a él a hacer esa cobertura, debieron mandar a otro reportero por obvias razones?

Ahí también estaba Lazito. Seguramente lo mandaron a Dieter para provocar. Gracias a Dios existen las imágenes de Silvana Torres, de TC, en las que se ve que él se resbaló y lastimó la mano. Se cayó solo, nadie lo empujó ni agredió. Una cosa es hacer show y otra mentir. Me quieren ver preso. Mi abogada Patricia les dijo que aquello es fraude procesal. Si no existieran las imágenes de Silvana en las que se ve lo que en verdad ocurrió, me hubieran demandado alegando que yo había agredido a Dieter al salir de la audiencia y cuando me abrió la puerta del carro.

Por ello también me molesté con Santiago porque Silvana le envió este video a la abogada, esta se las pasó a Santiago, quien las sacó en 'Calientitos TV', pero no en 'Los Hackers'.

¿Por qué dice que lo quieren ver preso?

Todos 'Los Hackers' disfrutaron de lo ocurrido, desde Dora West. Me hicieron ver como un agresor y luego celebraron porque supuestamente Dieter me iba a seguir un proceso. No contentos con todo eso, en el portal 'Fuull Farándula', Dieter sacó las polémicas en las que he estado involucrado. Creo que me odia.

Siempre se aprende de las experiencias.

La lección aprendida es que no debí haber hablado de Miguel Melfi y haberle creído a esa fuente. Miguel ha alegado hasta daño psicológico. Nadie me quita de la cabeza que quería sonar, porque en mayo del año pasado estaba en plena promoción de su carrera musical. Quería revivir porque no estaba sonando. A Melfi le molestaba que cada vez que buscaban un video de él aparecía lo de 'Calientitos TV' con títulos fuertes. Yo no manejaba eso, ya los cambiaron. Admito que he sido desgraciado, polémico, pero hasta ahí. Maldito no soy.

La farándula dejó de ser entretenida, algo picante... para convertirse en un dolor de cabeza para muchos.

Así es. Lastimosamente el público quiere eso, ver la sangre correr. No es por justificar, pero en las redes sociales a veces no hay filtros, a diferencia de la TV. Dejé de ir a 'Calientitos TV', no precisamente por este problema, sino porque al no tener a alguien que me controle, puedo excederme.

¿Usted ya no quería estar en la farándula?

Me dan mis épocas (risas). A veces quiero estar, otras no. Ahora me dedico a traer mercadería de Estados Unidos, como vitaminas, celulares, etc. Tras la muerte de Miguel Cedeño, iba a volver a 'De boca en boca' como presentador, me lo aceptaron, pero lastimosamente se dio el cierre del programa. Presenté un proyecto al estilo 'Primer impacto' en TC, me lo aprobaron. Querían que compre el espacio, pero no convenía. Tal vez lo haga en redes sociales.

¿Tomará algunas medidas?

Primero quiero salir de este dolor de cabeza, le mandé un mensaje a Ana Cecilia Alvarado, quien lo vio, pero no respondió. Luego le escribí a Silvia Alvarado, quien me contestó que iba a hablar con la gente correspondiente porque tomaré acciones legales. No me dieron el derecho a la réplica, porque durante una semana en 'Los Hackers' me hicieron trapo, no es justo.