Amigos imaginarios: la cinta de John Krasinski explora el poder de la imaginación

Un proyecto igual de tierno que desafiante. Así es como describe el actor y director de cine John Krasinski a su más reciente entrega: 'Amigos imaginarios', una película sobre esos compañeros que más de uno ha tenido durante la infancia.

El actor propone una historia en la que explora el poder que tiene la imaginación en niños y adultos. Comentó que la escritura de este guion fue todo un reto en el que tuvo que conectar con la esencia infantil.

“Nunca he tenido más miedo de que alguien vea una película mía. Puse mucho de mi corazón y alma en esto, si no les gusta, no sé qué voy a hacer”, dijo en entrevista el director de la cinta.

Amigos imaginarios sigue la historia de Bea (Cailey Fleming) una pequeña de 12 años que tiene el superpoder de percibir a los amigos imaginarios de todas las personas en el mundo. En su camino se encuentra a Cal (Ryan Reynolds), un hombre adulto que también tiene esta capacidad.

Ryan Reynolds and Cailey Fleming star in Paramount Pictures' "IF." Jonny Cournoyer

Una historia sobre los amigos que dejamos ir

Gracias a ciertos motores de la trama, ambos emprenden un viaje para reconectar a los humanos con sus colegas olvidados y gestionan una agencia de asignación de criaturas. “Todos necesitamos un amigo, ya sea que seamos niños o adultos". dijo.

El director John Krasinski. Vera Anderson

"La idea de que si estás teniendo un mal día, solo debes saber que hay un mundo mágico esperándote”, explicó John respecto a esta idea.

Por si fuera poco, el cast de esta cinta también es de lujo. Las participaciones de Ryan Reynolds, Steve Carell, Bradley Cooper, Blake Lively, George Clooney y Emily Blunt (esposa de Krasinski) entre otros, marcan un buen rumbo para el film que llegará a las salas de cine este jueves 16 de mayo.

Con una puesta en escena arriesgada, que además mezcla acción real y animación, Krasinsci espera conectar con público de todas las edades y transmitir un sentimiento en específico. “Esperanza, sinceramente.

Hay esta idea, que creo que todos tienen, no solo los niños, sino también los adultos, de que estás solo cuando estás teniendo tu peor día”, compartió el actor de The Office.

Una entrega que pone las expectativas de grandes y pequeños por todo lo alto.

