Ámar Pacheco: La decisión más difícil de la reina

A sus 27 años, Ámar Pacheco Ibarra, hija de la cantante Silvana Ibarra y del músico Gustavo Pacheco, tenía un sueño: convertirse en Miss Universo Ecuador. Aquello quedó en stand-by por la enfermedad de su madre, cáncer a la tiroides.

Considerando que ella la necesita (sobre todo emocionalmente), debido a que se someterá a un tratamiento que incluyen radioterapias (que está a punto de iniciar), decidió renunciar por ahora a ese reinado, organizado por CNB Ecuador.

Ámar canta desde que nació y profesionalmente desde los 19 años, fue Virreina de Guayaquil 2015 y Miss Mundo Ecuador 2020. Ahora es profesora de música en un colegio y confiesa que ya conoce el amor.

Tomar la decisión de renunciar a ser candidata a Miss Universo Ecuador, no habrá sido fácil considerando que era su gran sueño.

Fue difícil, creí que iba a poder con todo y que era cuestión de organizarse. Pero tras las reuniones con los doctores que atienden a mi mamá y al explicarnos cómo iba a ser su tratamiento de radioterapias, cambié de opinión. Me di cuenta de que no lo iba a pasar muy bien, sobre todo emocionalmente. Fue triste renunciar a ese sueño por ahora, porque me sentía muy emocionada, pero puedo esperar. Su cáncer de tiroides es más agresivo que otros, ya le extirparon la glándula el año pasado.

Tal vez no era su momento...

Por algo ocurren las cosas. A veces se piensa que lo que ocurre es lo peor y luego se convierte en una bendición. Recuerdo que cuando era Miss Mundo Ecuador me llamaron para protagonizar una obra teatral. Me moría por aceptar, porque actuar también es mi pasión, pero no pude, ya que por el concurso debía viajar a Puerto Rico. “No hay mal que por bien no venga”, dice un refrán. Al año siguiente fui La Sirenita en otro montaje teatral.

¿Quién cree que se llevará la corona? Hay algunas aspirantes con experiencia en reinados, como Nadia Mejía, Gissela Flores, Katherine Espín.

Creo que todas tienen las cualidades para ganar. Si yo fuera parte del jurado elegiría a alguien que sea genuina, que transmita energía positiva, además de la fuerza y ganas que le ponga. Por eso no puedo decir quién, porque no las conozco en persona. Pero, físicamente, está fuerte la competencia.

Ella heredó la belleza de su madre. Cortesía

“Me quedé en modo avión cuando me dieron la noticia"

Recibir una noticia que afecta nuestra salud o la de un ser querido, como la de una madre, casi siempre es devastador...

Me quedé en stand-by cuando me dieron la noticia de su cáncer de tiroides, me quedé en modo avión, no capté de inmediato. Pasaron aproximadamente 15 minutos hasta que reaccioné. Nunca me derrumbé frente a mi mamá porque la vi muy preocupada. Había que darle la tranquilidad que necesita, así ha sido.

Cuando llegan estas duras pruebas, generalmente se cuestiona a Dios. Siempre nos preguntamos el por qué y olvidamos el para qué...

Es egocéntrico preguntarse por qué vivimos tal o cual situación, no somos el centro del universo. En cualquier momento de nuestras vidas debemos pasar por pruebas, ya sean personales o familiares. Para los que creemos en Dios, hay que aceptar su voluntad y tener fe. Las pruebas que se viven son lecciones.

No sirve de nada enojarse ni decir que ella no se lo merece porque es una mujer buena. Es mucho mejor agradecer por que está bien. Nos hemos unido más como familia. Cuando mi papi se enfermó de COVID-19, ella estuvo pendiente de él. No porque mis padres se separaron dejaremos de ser una familia.

Cuando su padre estuvo al borde de la muerte debido al COVID-19, usted se deprimió, incluso perdió peso, le afectó mucho. ¿Esa vivencia le ha servido para enfrentar esta nueva prueba?

He perdido muchas personas que amo. Mi tío Wacho, hermano de mi mami, falleció de cáncer en 2016, fue muy doloroso. Todo me ha preparado, ya estoy más grande desde que mi papi enfermó, a fines de 2020, he madurado. La vida dura lo que tiene que durar, ahora tengo a mis dos padres, entonces solo pienso en disfrutarlos, en compartir con ellos. Los abrazaré y amaré mucho.

Con su padre, Gustavo Pacheco. Redes sociales

“No lo hago para quedar bien”

Para Silvana, cantar es su vida. ¿Existe el riesgo de que pierda su voz?

El tratamiento al que se someterá es para matar cualquier célula maligna que haya quedado tras la operación. Son 33 radioterapias, una por día, inevitablemente habrá estragos que la afectarán física y anímicamente. No podrá cantar por algún tiempo. Cantar es su vida, la música es su pasión. Si nos quitan un talento que Dios nos dio o este se afecta, es normal sentirse triste.

Ella tenía un nódulo pequeño, se hizo una biopsia. Hubo un mal diagnóstico, dijeron que era benigno. En la intervención de la tiroides se dieron cuenta de que en un ganglio había metástasis, al sacarlo no se extendió, quedó encapsulada. No está libre de la enfermedad, aquello se lo sabrá cuando se haga las radioterapias y nuevos exámenes.

Existen hijos ingratos que no cumplen con el mandamiento de honrar padre y madre.

No lo hago para quedar bien, mis hermanos se han portado increíbles. Creo que aquello habla más de mi mami que de nosotros, es una mujer que nos ha dado amor, estamos agradecidos con ella. Cuidarla y devolverle ese cariño es lo mínimo que podemos hacer.

En 2024 cantará sus temas o los de su padre

Con el músico Jorge Andrade ya lleva una relación sentimental de más de dos años.

Me veo casada con él, no hemos hablado del tema, pero tiene claro que uno de mis sueños desde niña es formar una familia. Cuando nos conocimos le dije que en algún momento de la vida aspiraba a ciertas cosas. Estamos muy enamorados, todo se dará cuando sea el tiempo indicado.

Usted es la engreída de su padre, ¿la cela con su pareja?

También lo quiere mucho. Hemos compartido escenario en la obra Tutti Frutti. Mi papi tocó la guitarra y nosotros cantamos. En el show Maduro con queso del 9 de marzo que presentará mi padre con Héctor Napolitano en el Sánchez Aguilar, cantaremos mi hermano Danny, Jorge y yo.

¿Ya es hora de sacar sus propias canciones?

No me atreví antes, pero considero que es el momento. Hay algunas que son de mi padre, que las tiene en el baúl de los recuerdos, otras son mías.

Este año quiere lanzar sus propias canciones. Cortesía

