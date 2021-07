Aunque no sabe bailar muy bien, la música que hace es para pasarla bien y hacer un par de pasitos si le provoca. De madre española y padre alemán, Álvaro Soler guarda en su personalidad lo mejor de ambas culturas, además de poder conocer el mundo desde Asia, cuando vivió su adolescencia en Tokio.

El cantante barcelonés tiene 30 años y está presentando su tercer álbum, titulado Magia. Ese toque de fantasía lo encuentra en múltiples cosas, pero en especial en el arte. En una de sus canciones asegura que es un tipo normal, que no tiene grandes lujos ni pretensiones de grandeza. Sin embargo, puede provocar cosas especiales con una mirada o el contacto con la naturaleza.

La imagen más representativa del músico es él junto a su guitarra en un paisaje, claro ejemplo de que encuentra refugio en las cosas sencillas. “La magia es sinónimo de amor”, señala como resumen de este disco, que contiene trece canciones.

El respeto a las diferencias culturales es su mensaje

¿Hay algún motivo en específico para el orden del track list?

Escuché todas las canciones y vi cada energía de ellas para poder contar una historia. Alma y luz es el final porque habla de hogar, de cultura, de orígenes y un poco de prejuicios en las diferencias. Para mí, este es el mensaje porque yo he aprendido mucho de otros lados y sociedades y animo mucho a las personas a hacerlo.

Es un disco muy familiar, en él intervienen sus hermanos Gregory y Paula.

Ellos siempre han trabajando conmigo. En mi primer disco cantaron ambos. Me gusta inmortalizar a mi familia en este tipo de cosas. Es para que se quede marcado. Mi familia es mi apoyo y ellos son tan musicales y tan buenos cantantes que sería tonto no invitarlos.

¿Cómo describiría a Magia?

Con las palabras esperanza, fuerza y amor. Y te lo explico: la música nos ha dado mucha esperanza en este tiempo. La música tiene la fuerza de unir. Y cada canción describe el amor para muchas circunstancias.

Un poquito nómada

En su crecimiento tuvo influencia europea y asiática, pero su música suena cada vez más latina. ¿Le gustaría mudarse a este lado del mundo para inspirarse más?

Lo de ser un nómada moderno es bonito, pero también duro. A mí no me gusta estar viajando mucho y vivir en una maleta. Intento tener mi base. Pero no me cierro, sabes. Podría probar vivir un tiempo en Ecuador o en México. Mi base actual son dos ciudades: Berlín y Barcelona.

En Alemania es juez de La Voz Kids. ¿Cómo ha sido la experiencia con los niños?

Es una locura. Es ser maestro de unos niños que tienen más agallas que yo. A su edad, yo jugaba al Game Boy y no me subía a ningún escenario. Para mí es bastante curioso acompañarlos porque me asombra su trabajo y me dejo guiar. Ellos lo hacen muy bien y bonito.

Más libre a los 30 que a los 20

En enero cumplió 30 años. ¿Su música se muestra más madura al llegar a esta edad?

Para mí, llegar a los 30 ha sido fantástico. Estoy mejor que a mis 20. No siento ninguna limitación, aunque a las personas les moleste un poco llegar a esta edad. Ahora tengo más libertad que antes, las cosas más claras, una vida más estable, más experiencia. Y todo esto se refleja en el álbum.

¿Cuál es la canción de Magia que describe mejor esta etapa?

(Lo piensa) Puede ser En tu piel. Sí, esa. Es mi favorita del álbum. Es una canción muy romántica que habla de la conexión con una persona, que es tan fuerte que solo quieres fundirte en su piel. La producción y la instrumentación son un poquito más de treintañero (risas).

Entonces esta edad le está dando la posibilidad de entregarse más en todos los aspectos…

Cien por cien. Por eso estoy probando muchas más cosas. En una canción hago un rap, algo que fue improvisado. Yo ahora solo me digo “¿por qué no?” y lo hago, siempre que las cosas me den ilusión.

Tipo normal es un tema con el que parece que se describe y es diferente. Es parte de la sencillez que transmite.

Lo escribí porque me choca mucho la opulencia. Yo escucho mucha música y en el reguetón creo que es una temática muy usada. Al final, todo el mundo muestra lo que tiene, pero nadie habla de sentimientos y que es suficiente querer a la persona. Esa canción me encanta y la cuento desde mi perspectiva. Es lo que ofrezco yo como ser humano. Sabes, es como una primera cita en la que vas diciendo lo que eres y los contrastes que hay.

Salir de gira tiene un poco de azar

La gira de Magia empezó en marzo pasado y ahora tiene fechas confirmadas por varias ciudades de Alemania. Y también estuvo en España e irá a Italia. Pero la COVID-19 sigue modificando las cosas en los países europeos. “Tenía muchas ganas de volver al ruedo y de poder viajar un poco. Trabajar desde casa te limita un poco. Estamos haciendo algunos conciertos y unos pocos se están cancelando, pero estamos contentos con el feedback. Hace una semana tuve uno en Barcelona, pero algunos planeados de otros eventos y artistas han sido cancelados. Espero que esto no siga pasando y no nos veamos afectados. Hay que mantenerse a salvo, aunque la gente se esté vacunando. Hay que tener cuidado antes de abrir todo por completo. En España todo ha mejorado, pero hay que tener seguridad y lo importante es el público”.