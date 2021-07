Myriam Hernández: "Es transgresor hacer baladas en este tiempo"

Desde Santiago de Chile, EXPRESIONES conversó con Myriam Hernández por su gran regreso artístico. Aunque realmente nunca estuvo alejada de los escenarios, no había presentado temas inéditos en casi una década.

Por eso, este sencillo Hasta aquí es muy especial. Este es el abre boca de Sinergia, proyecto musical conformado por diez canciones.

Un hombre secreto, Si no fueras tú y, la más melancólica de sus canciones, Se me fue, fueron presentadas en Myriam Hernández III, disco producido por Juan Carlos Calderón en 1992. Luego de 28 años, y por casualidades de la vida, toma contacto con Jacobo Calderón, su hijo. Y así nace este proyecto que se presentará por completo a lo largo de este año y que tendrá un tour por Estados Unidos desde octubre.

“Jacobo Calderón tiene una potencia musical increíble. Lo heredó de su padre. Todo lo que está pasando me pone muy feliz, porque en mucho tiempo no he sacado nada nuevo aunque he hecho giras. Lo último fue Soy mujer, con el que di un par de conciertos en Ecuador. Hoy en día tengo este nuevo álbum que se tardó algo en llegar”.

En Chile ella está presente cada semana como jurado del reality Yo soy All Stars, pero cantarle a su público es lo que realmente la motiva luego de tres años preparando este proyecto entre Madrid y Miami, en donde lo grabaron. Darle voz y apoyo a la mujer desde sus temas es lo que más aprecia en estos tiempos que exigen más igualdad.

“Estoy enamorada de este disco al que llamé Sinergia y, obviamente, de la canción Hasta aquí. Tiene un mensaje muy poderoso hacia la mujer. Trae la idea de que desde lo musical y por su mensaje, energiza a la mujer, la hace sentir segura y con fuerza”.

Asegura que muchas de sus fans se han comunicado con ella porque, al escuchar la canción, han decidido hacer un cambio como cortar una relación tóxica o de cortar con esto de sentirse inseguras. “Este tema está hecho para seguir adelante en un camino de confianza”.

La entrevista

¿Qué romance tiene Myriam con Ecuador?

¡Uy! Es algo que viene desde hace tiempo. No sé ya cuántas veces he ido a Ecuador. Me han tratado siempre con cariño y respeto. Es maravilloso. Uno se enamora de un país por su gente y con Ecuador es lo que me ha pasado.

El primer sencillo es Hasta aquí y en el clip se percibe que no pierde cancha y la experiencia se nota por sobre todas las cosas…

Me dices algo que coincide totalmente con lo que yo siento. Cuando subimos el tema a las plataformas y escuché la canción nuevamente, me puse a llorar como una niña. Y le dije a mi familia que me sentía como la primera vez que pisaba el escenario. Es maravilloso que te pase esto luego de 30 años de carrera. Me siento así con este disco, de conquistar el mundo pero con más experiencia. Ya no soy la veinteañera. Ahora tengo hijos grandes, un matrimonio de 19 años, 56 años, soy libre y contenta. Quiero transmitir esto a otras mujeres.

¿A qué le diría ‘hasta aquí’?

Ya no van más las faltas de respeto, la poca tolerancia, la mentira, el engaño. Hay muchas cosas a las que uno debe de decir ‘no más’. Ahora me cuido y camino junto a los aspectos positivos que tenemos los seres humanos.

Este disco próximo a lanzar se llama Sinergia. ¿Qué elementos se unieron para provocar esta unión?

Se juntaron muchas cosas. Sabes, valió la pena esperar. Este álbum se hace con canciones que me llegaron al alma, con mucho mensaje. Siempre con temas de amor desde la mirada de una mujer que se hace respetar. Pero también está como se dieron las cosas. Mi contacto con Jacobo por las redes, las veces que le conté mis sueños, algo que a él también le pasaban. Eran cosas increíbles.

¿En esta etapa de su vida solo se deja sorprender?

Absolutamente. Quiero sorprenderme, ilusionarme, darme gustos, disfrutar a mi familia. No quiero pasar por alto nada que me haga bien. Son cosas simples como un desayuno con lo míos o una tarde en el parque.

En 30 años, las cosas se han modificado en la industria musical. ¿Qué elementos actuales van más con usted?

Hay cambios enormes de cómo se grababa y cómo era la promoción. Los formatos también cambiaron. Creo que uno se acostumbra a todo. Soy bastante amiga de las redes sociales y entiendo que hoy la forma de mostrar la música es por ahí y así la gente se conecta contigo. Me parece algo lindo el conectar con tanta gente también de tantos países, como lo hago ahora. El que cada mes y medio salga una canción me parece entretenido porque está variando la música. Tener uno por 4 meses rotando en las radios era muy complicado. Lo que sí haré es que este CD saldrá físico el próximo año.

¿Es el momento que la balada vuelva a reinar?

La música romántica no tiene tiempo. Siempre he defendido que cantarle al amor no es moda. Es un sentimiento que estará siempre. Al margen de que ahora se escuche más música urbana, es muy lindo seguir en la línea romántica y lo clásico que, supuestamente, hoy está un poquito de lado. Es más transgresor hacer esto que sumarte a lo que está sonando.

Le respondió a Bad Bunny

En 2018, el cantante de trap Bad Bunny presentó Amorfoda, una canción urbana con temática de despecho. El término en portugués significa ‘amor jodido’ y desde entonces es uno sus más escuchados del artista. En 2020, Myriam Hernández quiso contestarle con música. A la chilena la canción la atrapó y quiso darle las razones por la que el amor sí vale la pena. El tema se llama Amorfoda respuesta. Sin embargo, no sabe si el puertorriqueño la ha escuchado.

En su perfil de Spotify también se encuentra disponible Sentirás mi amor (Make you feel my love), una versión en español del clásico de Bob Dylan. “No he tenido respuesta de ellos pero tampoco expectativa. Yo quería hacerlo. Fue un guiño a la música urbana con mucho respeto. Creo que Amorfoda tiene una melodía muy bonita. Tiene tonos menores y me encantó. La letra es muy dedicada y el año pasado hice una respuesta con la misma melodía. Lo encontré algo bonito de hacer. Y la canción de Adele, que originalmente es de Bob Dylan, lo hice porque me encanta. La subí en pandemia. Compartí algo que probablemente nunca entre en un disco y fue con mi gente cercana. Mi hijo me grabó, lo mezcló y masterizó. Ha tenido muy linda recepción del público”.