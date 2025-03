Alejandra Jaramillo responde por qué no ha visitado la tumba de Efraín Ruales

Han pasado más de tres años desde que Alejandra Jaramillo anunció su renuncia a En Contacto, espacio donde se había convertido en una de las animadoras más queridas de la televisión ecuatoriana. Su salida fue sorpresiva y se dio diez meses después del asesinato a su expareja Efraín Ruales

Pero "La Caramelo", como es conocida la presentadora, no solo dejaría de aparecer en la pantalla de Ecuavisa sino que tomaba la decisión de migrar a Estados Unidos con su hijo Sebastián, entonces de 13 años.

Hoy, con una carrera en ascenso en la televisión latina, Alejandra abre su corazón en una entrevista con Diario EXPRESO desde su ciudad de residencia Miami, en el estado Florida, en la que se aborda sobre sus momentos más difíciles, de su hijo, de su actual relación con el creador de contenido colombiano Beta Mejía y de cómo enfrenta las críticas. Además, confesó el motivo por el cual no ha visitado la tumba de Efraín Ruales.

La decisión de irse

"Sabes que sí logré despedirme, pero no lo hice público", reveló sobre su salida de En Contacto. Explicó que comunicó su renuncia con tiempo a sus jefes y que pidió discreción para manejar el proceso con tranquilidad.

"Quise manejarlo como muchas cosas en mi vida: que ya se enteraran cuando ya se haya dado la situación. No me gusta mucho contar mis proyectos ni nada hasta que no se hayan efectuado", explicó Jaramillo, quien confesó que "lo único que quise fue protegerme a mí y a los míos, sin alardear y sin hacer ruido, que se enteraran cuando se tuvieran que enterar. Entonces, anuncié mi renuncia el 23 de noviembre del 2021 y ya estaba lista para viajar", agregó.

Mudarse a Miami representó un cambio radical. "Era todo un reto empezar de cero", confesó. Sin embargo, la oportunidad de formar parte de Siéntese quien pueda llegó rápido: "A los nueve meses de haber llegado, Dios me bendijo con esta oportunidad extraordinaria en mi vida, en mi carrera. Yo me siento agradecida hasta el día de hoy de todas las puertas que se me han abierto en el ámbito laboral, pero también en el ámbito personal", comentó.

¿Regresaría a Ecuador?

"No me gusta dar respuestas rotundas en nada en la vida porque la vida porque la vida me ha enseñado que es muy incierta", respondió. Aunque ha regresado en tres ocasiones, lo ha hecho de manera privada. "No alardeo, no lo subo, porque siento que han sido momentos para mí, para comer mi comida deliciosa y ver a gente que amo", aseguró.

Su hijo Sebastián y su privacidad

Alejandra es muy cuidadosa con la privacidad de su hijo, quien va a cumplir 17 años. "Está expuesto por el trabajo de su mamá, y porque yo también decidí exponerlo en mis redes desde que era muy pequeño. Como mamá, siempre voy a priorizar su salud mental, su felicidad, su bienestar y, por supuesto, ser guía (...) Sebas está muy bien y es un niño feliz", afirmó.

Un amor inesperado

Sobre su relación con Beta Mejía, con quien cumplirá dos años en mayo, reveló que al inicio no tenía expectativas. "Me conquistó con sus acciones, con su corazón". Hoy comparten hogar y aunque hablan de futuro, no presiona el matrimonio: "El día que él me quiera pedir matrimonio, que me lo pida. Yo no lo presiono, ni le pongo fechas".

Y agregó: "Con ‘Beta’ amamos hablar de futuro. Nos gusta proyectarnos, crear nuestro futuro, visualizarnos, imaginarnos muchas cosas lindas que ojalá pasen en nuestra vida. Es la primera vez que él vive con una novia. Ha sido muy linda esta experiencia y estamos disfrutando la convivencia un montón".

Efraín en su corazón

Una de las preguntas de la entrevista fue si ha visitado la tumba de Efraín Ruales. Con un breve silencio, Alejandra Jaramillo respondió: "No. A las personas se las lleva en el corazón".

Sin límites

Sobre su futuro profesional en EE.UU., Alejandra Jaramillo tiene claro que quiere seguir creciendo. "No quiero ponerme un techo, quiero volar lo más alto posible, pero siempre con humildad que me ha caracterizado y con mi corazón intacto, que es el corazón de la niña que entró a Magneto a los 12 años en RTS. Y eso es lo que más quiero preservar y cuidar siempre".

Alejandra Jaramillo sigue escribiendo su historia lejos de Ecuador, pero con su esencia intacta. Su corazón, dice, sigue latiendo fuerte por su gente, su cultura y su pasión por la televisión.

