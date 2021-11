La salida de la TV de 'La Caramelo' era algo que se esperaba

Alejandra Jaramillo (28), de 'En Contacto', de Ecuavisa, sorprendió con el anuncio de su salida de la TV ecuatoriana, el lunes 22 de noviembre. La producción del espacio dirigido por Betty Mata presentó un especial dedicado a ella.

Sus compañeros Gaby Díaz, Dora West, Henry Bustamante, Lazito de la farándula, La Coqueta del Cerro, José Urrutia y la actriz Claudia Camposano se emocionaron por su inesperada partida después de 3 años laborando en esa empresa. Cuando llegó a la revista familiar no estaba Gaby Díaz como una de las figuras centrales sino Gabriela Pazmiño de Bucaram.

En este adiós aparecieron reportajes sobre ella y en un video sus padres, a los que la prensa rosa y 'La Caramelo' llaman 'Don Caramelo' y 'Doña Caramelo', manifestaron el apoyo total a la decisión tomada por su hija.

En su último programa Alejandra lució un vestido crema y su cabellera suelta, además se la veía en paz y su mirada tenía un brillo especial. A diferencia de cuando volvió al canal (en marzo) tras el asesinato de su novio Efraín Ruales, el 27 de enero. Entonces sus ojos estaban tristes.

“Quiero agradecer por muchos motivos. Hoy es mi último programa como conductora. Mis compañeros se están enterando en estos momentos. No me voy a ningún otro medio. Por ahora cierro un ciclo. No sé cuándo regrese. Siento paz con esta decisión, el hecho de que no existan lágrimas no significa que no exista dolor”, fueron algunas de las palabras de Alejandra quien se inició en 'Magneto', de RTS, y que en el Canal del Cerro estuvo no solo en 'En contacto', además en 'Prueba de amor' y en la telenovela 'Sí, se puede'.

Cuando retomó sus actividades en marzo, la niña María Emilia Moscoso, a través de un video, le cantó el tema 'Girasoles', de Luis Fonsi. Ahora estuvo en el set para interpretar el mismo tema.

El comentarista de farándula Mauricio Altamirano, de 'Calientitos TV,' expresó: “Me cayó como un balde de agua fría. Hasta la semana pasada compartió con su público que su hermana (Tita) está embarazada. Se notaba feliz y por un instante recuperó el brillo en su mirada, ese destello que perdió cuando falleció Efraín Ruales, indudablemente aún no supera la muerte de su novio y la entiendo, estar a diario en el mismo estudio donde se enamoraron, saber que ya no lo verá, que no podrá abrazarlo y encima con medio país pendiente, no debe ser fácil para nadie, mucho más para ella que siempre se ha mantenido bajo perfil".

"Creo que su salida de 'En Contacto' es la crónica de una renuncia anunciada, porque me daba la impresión de que cada vez que recordaban al presentador con algún homenaje o video, por más que trataba verse sonriente, no era la misma y por ratos se mostraba ausente, sigue de luto y le tomará años soltar ese recuerdo. Veo a Alejandra Jaramillo con proyección internacional, que es algo que también añoraba Efra, verla crecer, alzar vuelo con su talento, sé que él está orgulloso y la apoya en este nuevo camino”, acota.

La comunicadora Tania Tinoco considera que hace tiempo se quería ir y le dedicó unas hermosas palabras: “En el mundo del espíritu solo hay encuentros, nunca despedidas”.

Según la presentadora Karen Lasso, de 'Entre líneas' de Armonía TV: “Yo creo que se va al exterior porque deja claro que se retira de la TV ecuatoriana y era algo que se veía venir".

El actor Fernando Villarroel, quien compartió con Alejandra en RTS, opinó: “Creo que está en otra etapa de su vida. Tal vez una de las más importantes como ser humano, madre y profesional. Hay proyectos que cumplen un ciclo. La monotonía también agota. Siempre he admirado a las personas que trabajan en un matinal. No es fácil estar ahí todos los días del año. Ella es una mujer inteligente. Estoy seguro de que esta es la mejor decisión que ella puede tomar. Hay que crecer”.

Vito Muñoz dijo entender a La Caramelo. “La TV es motivante, pero esclavizante. Creo que ella ya se proyectó en otras actividades que probablemente le son más rentables y le quitan menos tiempo”.

Durante la emisión del lunes, el pastor Carlos Villacrés indicó “sé que no es un día fácil para la gente de 'En contacto' y para los televidentes. Un pajarito me contó que tu sueño era estar en la familia de 'En contacto' y lo cumpliste, pero también debemos pensar en las etapas de nuestras vidas, y tal vez es una nueva etapa que deberás enfrentar”.

Al final Henry y José le entregaron unos regalos, entre ellos, una foto cuando volvió en marzo tras la muerte de Efraín.