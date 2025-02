Alejandra Jaramillo se reúne con familia de Efraín Ruales en Ecuador

Me pica la lengua. La presentadora compartió con ellos, amigos y parientes

Tras los comentarios surgidos de que Alejandra Jaramillo no quiere que su hijo Sebastián ingrese a la TV y participe en el reality Soy el mejor (de TC), la presentadora subió a sus redes sociales las imágenes de su viaje a Ecuador en la que se la ve con el hermano de Efraín Ruales, Pablo Ruales, amigos y familiares. Todos comparten con su novio, Beta Mejía y con el adolescente que el próximo año llegará a la mayoría de edad, además se ve a Justin Muñoz.

La polémica no surgió por la relación entre ellos (si se llevan bien o no), se dio porque La Caramelo no ha visto con buenos ojos la incursión a la pantalla chica de Sebastián, a pesar de que el padre (Justin) está de acuerdo.

Algunos opinan que a Alejandra tal vez le da miedo la inseguridad que se vive en el país y por las circunstancias en las que falleció su expareja Efraín.

¿Será que no desea ningún tipo de exposición? Falta saber si la convencieron o si hubo una negociación para que el chico se quede en Guayaquil.

El nuevo espacio de Marián Sabaté

El estreno del programa Reinísimas se esperaba el año pasado. Pero así es la televisión, a veces por diferentes situaciones no se da en la fecha prevista. Acaba de salir al aire por la señal de Oromar TV con Marián Sabaté, Tatiana Zambrano (mamá de Érika Vélez), Ángela Orellana, Vanessa Passailaigue y Adriana Tovar, sin embargo no se sintió ese lanzamiento (ni en bien ni en mal). Marián y Vanessa son las que más experiencia televisiva tienen. Hay que darle tiempo al tiempo.

Vilma Sotomayor, orgullosa de su hijo

La actriz Vilma Sotomayor, quien vive en México, está orgullosa de los logros de sus retoños. “Realmente no puedo estar más orgullosa de mis tres hijos, María José, José Antonio y Eduardo. José Antonio participó en un concurso de oratoria y escribió su discurso, se lo aprendió y le echó muchas ganas. Se ganó el primer lugar. Siempre es tan disciplinado en todo”, expresa emocionada la ecuatoriana a la que se la ve en La Rosa de Guadalupe.

