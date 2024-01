Adriana Prócel: “La IA no reemplaza el doblaje de voz”

Cuatro horas seguidas hablando, riendo, gritando y divirtiéndose en la piel de los personajes a los que Adriana Procel (32) les da su voz, suena intenso. Pero para ella es placentero. El doblaje ha sido su oficio desde hace cuatro años. Con solo una hielera y un micrófono, esta comunicadora social simuló un estudio de grabación. Hoy es actriz de doblaje en series y películas de productoras como Disney Junior y Amazon Prime

“Lo retador del doblaje es seguir el ritmo del personaje y que la interpretación suene natural para que el público lo disfrute”, explica.

Uno de sus más grandes retos fue darle voz a Tara, de la serie 'Dino Ranch', de Disney Junior. “Había intentado audiciones para la protagonista, la antagonista, la mamá... ¡y nada! Cuando llegó el de Tara quería rendirme. Pero mi mamá me sugirió que no lo hiciera. Entonces repetí tres veces para darle la voz que le veía a Tara y con esa me eligieron”.

¿Hasta cuándo seguirá ese camino? “Hasta el día que Dios lo permita, es algo que amo y disfruto hacer”.

Inspirada en Boyoncé

Adriana es también amante de la cámara. Su imagen aparece en algunos editoriales de moda, en los que deja en claro su facilidad para posar. “Para mí eso es un arte, así como lo es trabajar con mi voz”, asegura.

“Las mujeres tenemos la capacidad de ser multifacéticas. Veo a Beyonce, que no solo es cantante sino también empresaria, y digo: ‘si ella puede, todas podemos brillar desde diferentes ámbitos”.

Los libros nunca han faltado en su vida. Gerardo Menoscal.

Cuentos para todos

Como comunicadora social, los libros no han faltado en su vida, tampoco el hábito por escribir. Eso hizo que para este 2024 también aliste el lanzamiento de una serie de diez cuentos inspirados en la cotidianidad.

“Son historias para todos. Para mí, lo importante es que el niño interior esté siempre feliz y motivado”, explica. Y, al igual que el cómic, los cuentos también estarán presentes en librerías de otros países.

A modo personal, confiesa que hay cuentos que tiene en su velador “así pasen los años”. Donald, a quien le gusta doblar su voz a modo de hobby, es uno de sus favoritos junto con el de 'Charlie y la fábrica de chocolates'. Es que Adriana no es ella si no añade un toque de fantasía a sus días.

Profesionalismo que traza el futuro

Inició la locución comercial hace diez años, mucho antes de ser actriz de doblaje. De hecho, si se escucha con atención, se puede identificar a Adriana en campañas de tiendas departamentales, bancos, supermercados y más negocios.

“Trato de no saturarme de trabajo para poder cuidar mi garganta”, dice y añade que ya tiene sus hábitos. “Hago ejercicios como praxias bucofonales, trabalenguas y tomo té de limón con miel o jengibre antes de las grabaciones”.

La locución comercial y el doblaje le toman alrededor cuatro horas diarias, lo que le da un tiempo para dictar los talleres de locución. “En unos diez años, yo me veo dirigiendo una empresa de proyectos audiovisuales. Quiero dar oportunidades laborales y que mis estudiantes puedan mostrar su talento para que Ecuador suene más en la industria de la voz”, aspira.

Se da tiempo para dictar talleres de locución. Gerardo Menoscal.

Y la Inteligencia Articial (IA), cada vez más presente en las grabaciones, ¿cuánto le preocupa? “Cada vez más la IA avanza a pasos agigantados, pero temerle a que nos reemplace es algo que nos puede enfermar. Como locutores, cada voz es única, inigualable e irrepetible. Creo fielmente que siempre habrá un nicho que confíe en un trabajo hecho por profesionales… Hay proyectos para cada voz”, responde con firmeza.

Su propio cómic

“A mí me gusta contar historias” dice Adriana.Y la idea de escribir una historieta la venía inquietando desde el 2019.

Fue recién en 2021 cuando esto comenzó a tomar forma tras conocer a Renato Bassanini (direector y guionista de @comicsmh. “Le dije algún día voy a trabajar contigo, y dicho y hecho”.

Algunos de los alumnos de sus talleres de locución han prestado su voz para los videocómics de Bassanini, lo que se convirtió en impulso para que Adriana se animara a sacar su propio cómic.

Amante de la cámara, tiene facilidad para posar. Gerardo Menoscal.

Empezó a trabajar en ello en julio del 2023 dando forma a su proyecto, al que llamó Ladrón de Voces.

“Yo no soy tan buena haciendo cómics, así que tuve la ayuda de Renato y de ilustradores” confiesa.

Así fueron creando esta historieta inspirada en el camina que ella misma recorrió para convertirse en actriz de doblaje. Hoy su producto ya está registrado y listo para venderse en Ecuador y en librerías de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina y Chile.

“Mi propósito con este cómic es inspirar a mujeres y a hombres para que no vean límites a la hora de plasmar sus sueños. Si bien he empezado en formato impreso, más adelante vendrá la oportunidad de poner voces y generar oportunidades de empleo”, anhela.

Para saber

Desde el año 2020, esta guayaquileña hace doblaje de voz para series y películas. Entre sus personajes infantiles más famosos están Tara en 'Dino Runch', de Disney Junior, y el personaje Cinnamorroll de la serie 'Hello Kitty' y sus amigos.

