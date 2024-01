Sácale ventajas al trabajo remoto y genera ingresos

La tecnología, la virtualidad y el poder conectar con personas de diferentes partes del mundo a nivel online están impactando en el mundo laboral.

Estos tres factores están motivando a que los profesionales de diferentes rubros empiecen a sacarle partido al trabajo remoto y generen ingresos a cualquier hora.

Lee también: Trabajo indeseado, ejercer lo que no estudió

“Antes era una posibilidad solo para los que trabajaban creando contenido digital, pero cada vez más profesionales con otro tipo de formación comienzan a sacarle ventaja”, confirma a SEMANA Lorena Aray, especialista en el área digital y asesora de emprendedores que buscan destacar desde lo online.

Es así que hoy en día las personas que laboran en distintos rubros ven la posibilidad de trabajar desde un espacio coworking, un café, su casa, la playa e incluso otro país.

Según un estudio de Bumeran-Nómadas Digitales, en Ecuador se observa que si bien los que trabajan de manera remota representan una proporción menor, los emprendedores son más frecuentes.

Conozca cuáles son las formas de hacer dinero desde el mundo virtual, pues en palabras de Aray “adquirir nuevas competencias digitales es esencial para sobrevivir en la carrera profesional”.

Trabajar desde oficina y bajo dependencia, al parecer, no es la única forma de alcanzar la superación profesional y potenciar las habilidades laborales. Según un informe de Cisco, un sistema internacional que ayuda a las empresas a conectar, proteger y automatizar sus operaciones, el 68 % de quienes trabajan de modo remoto vieron un impacto positivo en su salud física, el 55 % afirmaron estar menos estresados y el 82 % de ellos notaron ser más productivos, algo de lo que se dan cuenta los directivos de las empresas.

Sin embargo, hay cifras que también hablan de las desventajas de este modo de trabajo. Según las estadísticas, un 43 % cree que es menos probable ser ascendido cuando se trabaja a distancia, y el 72 % se siente desvinculado debido a los equipos digitales o programas propios de la empresa que manifiestan dificultades a la hora de trabajar.

Las plataformas online y redes sociales han puesto en tendencia los infoproductos, que son un tipo de negocio online que consiste en sacar partido de los propios conocimientos profesionales.

“Para quienes tienen un trabajo bajo dependencia y quieren un ingreso extra, siempre sugiero esta opción. Pueden crear desde e-books, cursos en vivo o para descargar o pódcast, hasta plantillas, para transmitir sus conocimientos”, explica Lorena Aray.

La ventaja es que requieren poca inversión económica. Lo principal es tener un celular o computador para realizarlos. La plataforma Hotmart es una de las más usadas para vender cursos, debido a las facilidades en su uso. Mientras que Canva, en cambio, para hacer los e-books. En la actualidad es posible encontrar infoproductos de diferentes rubros. Hay chefs vendiendo recetas, profesores subiendo cursos para aprobar temas, psicólogas abordando la salud mental y más.

Una vez creado el producto será necesario promocionarlo con anuncios digitales, a fin de obtener ventas. “Este ingreso se conoce como dinero pasivo, es decir que se vende de forma automatizada sin necesidad de ocupar el tiempo de uno”.

Pero hay un público que es más asiduo a usarlo y es el de la generación Z. “Ellos incluso hacen contenido UGC (User-Generated Content ), que es otra forma de trabajar de modo remoto. Es aquel contenido que crean usuarios para empresas y demuestran cómo funcionan sus productos. Por ejemplo, una empresa de ropa, decoración u otra le envía el ítem que quiere promocionar y el usuario se encarga de hacer el video”. Esto a la compañía le sirve porque de una u otra forma se muestra su producto de forma más realista, a diferencia de lo que puede verse en una producción con modelos. En ese caso, ambos terminan ganando.

Para este tipo de trabajo UGC hay un portal en Ecuador llamado Publifyer, y el pago depende del alcance que tenga el video.

Las formas de trabajo remoto no tienen límites, por lo que Aray resalta que “lo importante es tener responsabilidad, ya que ustedes se vuelven sus propios jefes y deben alcanzar una meta económica”.

En octubre de 2019 mientras estaba en Ecuador hubo un paro nacional, y ese fue el primer mes que yo tuve pérdidas. Eso me hizo pensar en la importancia de no depender de situaciones físicas. Hoy mi trabajo está cien por ciento ligado a la tecnología, de forma automatizada y remota. Y el hecho de trabajar en función de comunidades, como las startup, hace que hoy pueda tener una videollamada con inversionistas o CEO en Japón, como mañana con alguien de Singapur y después de Lituania. Creo que la marca personal que he creado ayudó a abrir nuevas oportunidades. También soy de la idea de tener múltiples ingresos. Aparte de mis proyectos, tengo un e-book de poesía y eso me genera también un ingreso pasivo”.



Guillermo Vizcaíno, cofundador de Workshop Latam, constructor de comunidad Startup Grind Guayaquil y fundador de Workshop Coworking