Conseguir un trabajo y que no sea el que le guste no es raro. Ahora, estudiar, sacar buenas notas y hacer todos los méritos posibles para obtener el puesto de sus sueños y que al final del día termine desempeñándose en uno que está muy alejado para lo que se preparó sucede a diario. Entonces, ¿para qué sirve tanto esfuerzo?

David Aguirre, psicólogo clínico y catedrático de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, explica que la meritocracia no es algo que esté mal dentro de la sociedad. Puesto que apasionarse por algún oficio que en un futuro probablemente rinda frutos, es entendible.

Sin embargo, son muchos los factores que obstaculizan la consecución de ese anhelo laboral. A criterio de Gabriel Castro, sociólogo y catedrático de la Universidad Estatal de Milagro, “la crisis económica que hay en el país puede dificultar el progreso de las clases sociales y sobre todo, de aquellas que tienen menos oportunidades de acceso a bienes y servicios. Puesto que de eso constituye la vida de un individuo, más aún si pertenece a una sociedad con un sistema económico capitalista, su desarrollo puede verse constantemente frustrado”.

Pero eso no es todo, también inciden las condiciones de género, la raza, religión, desnutrición, analfabetismo, la deserción escolar, entre otros. Hace énfasis el especialista Castro que cuando esta persona se ve imposibilitada de desarrollar sus habilidades y destrezas está en claras desventajas, pues no tiene las mismas posibilidades de competir con estratos sociales más altos.

Cuestión de ética

Aunque no se vea a simple vista o no lo parezca, según el experto, estos problemas surgen por la carencia de ética. Las instituciones públicas y privadas deben actuar con transparencia, respecto a la inclusión de sus colaboradores. Y es el Estado -a criterio del sociólogo Castro- quien debe garantizar que la competencia meritocrática se maneje bajo las mismas condiciones para todos. “Sin embargo, mientras existan estas grandes brechas sociales, la sociedad no se beneficiará con su propio talento humano”, puntualiza.

¿Esforzarse menos o el triple?

Si bien es cierto, estudiar no le garantiza un puesto de trabajo. Si se lo ve desde la realidad ecuatoriana, las crisis institucionales y económicas que se viven colocan en desventaja a las empresas que pueden ofrecer un puesto de trabajo. Por otra parte, “considero que hay un elemento predominante en este factor y es la automatización industrial, es decir que la tecnología y software que adquieren las empresas realizan el trabajo de cinco o diez trabajadores”, puntualiza el sociólogo Castro.

En la actualidad, la posmodernidad y la inteligencia artificial han transformado el modo de manejar la mayoría de profesiones que antes solo requerían de la mano de obra humana. A esto se le añade el aparecimiento de nuevas carreras que a decir del sociólogo Castro “sin duda alguna están empujando a la sociedad actual a mejorar sus capacidades y cambiar la perspectiva de la vida e incluso a replantear su propio desarrollo”.

Un mal ambiente laboral complica su salud mental y física. Freepik: Dmytro Sheremeta

Brechas de género

Es un mal común que a través del tiempo se ha luchado por cerrar. En Ecuador, la Cámara de Industrias y Producción expuso que de los 4,4 millones de personas que están desempleadas el 3,3 millones de esa cifra corresponde a mujeres.

Pero esto no es todo, para el psicólogo Aguirre las brechas de género no solo se enfocan en el sexo (mujer y hombre), también se incluye a la comunidad LGBTI y a la comunidad indígena, ambas son consideradas minorías.

Para las pocas personas que consiguen un puesto de trabajo y que tienen estas características, la discriminación no termina ahí. Al mostrarse diferentes a lo que la sociedad está acostumbrada genera un mal ambiente laboral.

Afecta a la salud

Cuando se desempeña un trabajo que no es del agrado pueden surgir varios síntomas que van a perjudicar la salud si no les pone la atención debida.