Viviana Pazmiño: “Mi misión por ayudar aún no termina”

“Del caos nace el orden”, dicen, y este año Viviana Pazmiño llevó esa frase a lo literal. De los laberintos de la introspección, donde se conectó consigo misma, vino no solo su crecimiento personal sino laboral.

Puso “la casa en orden”, en palabras de ella. Y como efecto búmeran empezó todo a enrumbarse.

No romantiza el esfuerzo que costó a nivel psicológico. Habla sobre la salud mental sin tapujos porque para ella es importante ayudar a quienes estén pasando por lo mismo que transitó.

En diálogo con SEMANA, revela cómo esa nueva versión se ve reflejada en su fase creativa. Ya no solo se limita a crear indumentaria, sino calzado y accesorios. Ha generado empleo para más mujeres, se alista para internacionalizar su marca y también para enseñar a emprender a otras. Pero hablar sobre lo que más le llena el alma, “el hecho de sanar desde la raíz”, es su regalo más preciado.

Autoconocerse para sanar

Viviana no tiene fronteras, ni físicas ni mentales, cuando de buscar respuestas se trata. Aquel autoconocimiento ha sido un “viacrucis”, hasta que encontró a los especialistas idóneos.

“Después de haber tenido covid (en 2021) me dio un decaimiento muy fuerte y mi cuerpo lo somatizó en dolores de barriga. Fui a muchos doctores pensando que el problema se solucionaba con un gastroenterólogo o nutricionista. Así estuve dos años con tratamientos errados, pero recién este año me diagnosticaron que la causa era la ansiedad y depresión. Fue ahí cuando mi vida cambió para bien”.

Viviana entró en tratamiento con un psiquiatra y una psicóloga especialista en terapia cognitiva y conductual. “El autoconocimiento ha sido clave para poder entenderme y aliviarme”, sostiene.

A la par se fue volcando también hacia lo holístico. Aplicó métodos como las constelaciones familiares y el código propio, así logró encontrar la raíz emocional de su ansiedad. Hoy, de una u otra forma sigue alimentando su espíritu a través del yoga y la meditación.

Aquel avance ha hecho que use el Instagram de Afrikana, donde tiene más de 76 mil seguidores, para hablar del tema sin tapujos junto con una psicóloga. Lo hizo el 10 de octubre, Día de la Salud Mental, y de inmediato recibió una avalancha de mensajes internos de mujeres que pedían consejos no solo para ellas sino para sus hijos. “Me demoré una semana en responder a cada una, y sigo motivada en querer ayudar. Mi misión aún no termina”.

El año de expansión

“El 2023 fue un año de transición para dar pasos más grandes. Tuve que poner la casa en orden”, dice de manera literal.

Tras 17 años de trayectoria, renovó su imagen, lo que incluyó desde el logo hasta la infraestructura del local, y asimismo empezó a delegar. Al día de hoy ya cuenta con personal en administración, en e-commerce y también en ventas.

Tener a su lado un personal al que consideraba su ‘mano derecha’ dio como efecto que Viviana crezca en otras áreas, como su línea de zapatos y de accesorios, y asimismo pudo centrarse en la internacionalización de la marca. En el afán de encontrar un propósito mayor a sus días, en el 2024 también lanzará cursos para quienes quieran emprender en un negocio de moda.

Cuando mira atrás, reconoce que parte de este éxito no hubiese sido posible sin considerar su salud mental. “El crecimiento es de adentro hacia afuera. Todo lo que uno sane repercute no solo a nivel personal sino laboral. Y así sea que tengan una pequeña victoria, eso es motivo de celebración”, concluye.

Cara a cara

En 2023 creció mucho el slow fashion. ¿Se alinea también a esa tendencia?

Totalmente. Pero la filosofía de consumo responsable ha estado desde mis inicios como diseñadora. Comencé con empaques biodegradables, etiquetas hechas usando caña de azúcar y hoy en cambio son elaboradas con un papel hecho a partir de semillas de albahaca, perejil y zanahoria. Si hablamos de ropa, el 95 % de las prendas son hechas con tejido natural. Y el calzado lo entrego en guardapolvos hechos con retazos de telas.

¿Qué ha querido transmitir este año con sus diseños?

El hecho de que la gente fue dejando atrás la pandemia hizo que los eventos se vinieran con fuerza y eso me hizo diseñar más prendas para la mujer moderna.

¿Cuál es la huella que quiere dejar?

El diseño sostenible ha sido lo principal a nivel laboral, pero como mujer mi propósito es darles un hogar a mis hijos. Con mi esposo hacemos un equipo maravilloso y nos preocupamos de enseñar el valor de la familia. Es lo principal para que crezcan saludables a nivel de mente, cuerpo y espíritu.

