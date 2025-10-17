Expreso
Adamaris López tiene 54 años.
Adamaris López es víctima de la inteligencia artificial con el expresidente de México

La presentadora de televisión emitió un comunicado aclarando la situación

En un momento en que la inteligencia artificial puede replicar rostros y voces con precisión, Adamari López enfrentó una situación inesperada: un video falso que la vinculaba sentimentalmente con un político mexicano se volvió viral y generó confusión en redes sociales.

Durante las últimas semanas, un clip en el que la presentadora puertorriqueña supuestamente anunciaba una relación con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó a circular en internet. El video, creado con inteligencia artificial, fue compartido por usuarios que lo consideraron auténtico, al punto de llegar a medios de comunicación y a contactos cercanos de la actriz.

“Este link en particular yo lo recibí por varios medios de comunicación pero incluso en chats privados de amigos míos cuestionándome si esto es cierto o no”, contó su amiga y colega Chiquibaby en el programa Ada y Chiqui de show (YouTube). Allí, Adamari aprovechó para desmentir el rumor. “Ninguna de esas relaciones es verdadera. Yo no conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador ni al expresidente Enrique Peña Nieto”, aclaró.

López explicó que el material “ha sido creado por inteligencia artificial” y que muchas personas lo dieron por hecho. Aunque suele ignorar rumores, esta vez decidió responder públicamente por la magnitud del contenido y por su impacto en su entorno. “Ahora también tengo una hija entonces tengo que resguardar por su bienestar… Yo le muestro a Alaïa las cosas que salen para que sepa la realidad de mi boca”, señaló.

