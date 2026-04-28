Este avión despegó con 153 pasajeros y aterrizó con 154 tras parto en pleno vuelo

Publicado por Génesis Parrales Creado: Actualizado:

Lo que debes saber sobre este hecho El vuelo de Delta Air Lines despegó con 153 pasajeros y llegó con 154 tras un hecho inesperado.

La situación ocurrió unos 30 minutos antes del aterrizaje en Portland.

Dos paramédicas que regresaban de vacaciones asistieron la emergencia durante el trayecto.

El avión salió con 153 pasajeros y aterrizó con 154. Entre Atlanta y Portland, a más de nueve mil metros de altura, una mujer trajo al mundo a su hija sin médicos, sin quirófano y sin nada más que unas mantas improvisadas y el cordón de un zapato.

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El parto ocurrió la noche del viernes 24 de abril a bordo del vuelo 478 de Delta Air Lines, aproximadamente 30 minutos antes de que la aeronave tocara pista en el Aeropuerto Internacional de Portland. La recién nacida llegó al mundo en buenas condiciones de salud, con un peso aproximado de 2,5 kilos y 47 centímetros de longitud, según informó la portavoz de la aerolínea, Sabrina Cole, en declaraciones recogidas por USA Today.

Dos paramédicas de vacaciones salvaron la situación

Tina Fritz y Kaarin Powell, ambas paramédicas residentes en Oregón, regresaban de unas vacaciones en República Dominicana con escala en Atlanta cuando el intercomunicador del avión emitió una solicitud urgente: se necesitaba personal médico a bordo.

Las dos mujeres respondieron al llamado. La tripulación las identificó como las profesionales más capacitadas para atender un parto tras detectar que la pasajera presentaba contracciones cada tres minutos, según relató Fritz en sus redes sociales.

El problema fue que los recursos no acompañaban a la emergencia. Dentro de la cabina no había kit obstétrico ni suficientes mantas. La tripulación recurrió a lo que tenía a la mano: los pasajeros prestaron lo que pudieron.

Recién nacida que llegó al mundo a bordo del vuelo 478 de Delta Air Lines entre Atlanta y Portland.Tina Fritz

Delta reconoció el trabajo de su tripulación y los voluntarios

La aerolínea reaccionó al hecho con una declaración oficial. Sabrina Cole, portavoz de Delta, expresó el agradecimiento de la compañía a quienes actuaron en el momento crítico:

"Ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo que intervinieron para asistir a la clienta antes del aterrizaje en Portland. La salud y seguridad de nuestros clientes es siempre nuestra máxima prioridad y deseamos todo lo mejor a la familia", aseguró.

Tras el nacimiento, el vuelo aterrizó de emergencia en Portland, donde madre e hija fueron trasladadas para recibir atención médica especializada.

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Una historia que el vuelo 478 no olvidará

El vuelo que despegó con 153 personas llegó a Portland con una más. En medio de la turbulencia de lo inesperado, una niña decidió que el cielo era el lugar indicado para dar sus primeras señales de vida. Y tuvo suerte: dos paramédicas de vacaciones, un auxiliar de vuelo sin cordones y decenas de pasajeros anónimos estuvieron ahí para recibirla.