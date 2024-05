Yúnez exige a la Policía "de manera urgente" agentes y control en Samborondón

La exigencia que, desde hace al menos un año, han venido haciendo los habitantes de La Puntilla, en Samborondón, a la Alcaldía y a la Policía; esta vez la hizo el alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, quien a través de una carta que compartió en sus redes oficiales dio a conocer que está preocupado por las denuncias en torno a la inseguridad que se multiplican cada vez más en la localidad. Esta acción, sin embargo, a decir de la ciudadanía no logrará los cambios inmediatos que requieren, denuncias.

El costo de la seguridad se pierde al cruzar la garita en La Puntilla Leer más

"El día de ayer (6 de mayo) envié al General Víctor Herrera, Comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, una carta solicitando apoyo y el fortalecimiento de las medidas de seguridad, así como el aumento de patrullajes y número de agentes policiales en áreas identificadas como de alto riesgo en Samborondón. Desde la Alcaldía reafirmamos nuestro compromiso para colaborar, como siempre lo hemos hecho, y ofrecer una respuesta coordinada para mantener la tranquilidad ciudadana", publicó Yúnez en su cuenta oficial de X, acompañando el escrito del oficio que envió a la autoridad policial, y en la que explica el por qué de la solicitud.

(Lo invitamos a leer: “Estamos hartos de reclamar siempre lo mismo en Samborondón”)

Según el escrito, en las últimas días Yúnez ha recibido varias denuncias ciudadanas, especialmente por parte de los residentes de las distintas etapas de Ciudad Celeste, quienes han dicho sentirse vulnerables al no observar presencia policial en el lugar.

El día de ayer envié al General Víctor Herrera, Comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, una carta solicitando apoyo y el fortalecimiento de las medidas de seguridad, así como el aumento de patrullajes y número de agentes policiales en áreas identificadas como de alto… pic.twitter.com/vIwFdf9Oxs — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) May 7, 2024

La Policía, la gran ausente en el monitoreo de Samborondón Leer más

"Dada la gravedad de la situación de inseguridad que aqueja a la Zona 8, a la que pertenece Samborondón, considero necesario abordar este problema de manera efectiva y urgente. Solicito su atención y apoyo en el fortalecimiento de las medidas de seguridad, así como el aumento de patrullajes y número de agentes en las zonas consideradas de alto riesgo", sentenció el primer edil.

Pero para la ciudadanía, que Yúnez haya hecho esta solicitud no es suficiente.

"Necesitamos también que en Ciudad Celeste terminen con el ofrecimiento que nos hicieron hace meses de colocar la iluminación Led completa, así como de instalar cámaras de seguridad, algo que todavía no lo cumplen", señaló el residente Ricardo Guerrero.

Se necesitan acciones concretas, este pedido puede quedar en letras al aire... — Romanchon (@romanchon76) May 7, 2024

Que se necesitan acciones concretas, que este pedido puede quedar en letras al aire, dijo al respecto @romanchon76, el usuario de X, el espacio en donde respuestas de este tipo fueron comunes.

La delincuencia le toma el pulso a la seguridad en El Tornero Leer más

Para Carlos Cevallos, por ejemplo, que Samborondón solicite respuestas y apoyo a la Policía es lo idóneo, pero urge también que por parte de la Alcaldía se tomen otras acciones. "Muy bien por ese comunicado, pero usted, señor alcalde, debe colocar todo su personal disponible para que ejerza la vigilancia debida en las zonas como Ciudad Celeste, donde los delincuentes están haciendo de las suyas. Mañana, las camionetas del Municipio deben estar ya en las zonas peligrosas", exhortó; coincidiendo con lo dicho por Margarita Vallarino, residente de La Puntilla, que exigió los cambios por el simple de que la parroquia urbana está pagando un impuesto por el servicio.

(Lo invitamos a leer: La Puntilla puede demandar si paga la tasa de seguridad y no recibe el servicio)

"Ya reclamamos lo que teníamos que reclamar cuando supimos que se nos estaba cobrando un impuesto por seguridad y por una seguridad que nunca recibimos. Si no fuera por lo que se paga en alícuotas estuviésemos más fregados. Que exija a la Policía acciones está más que bien, pero que nosotros se las pidamos a él también es más que necesario. Si esto queda solo en comunicado que no generó cambios, pues que el alcalde vuelva a insistir. Estar protegidos debe ser la prioridad y ahora, no en los próximos días. Estamos cansados de sentir miedo y de no poder vivir en comunidad; de salir a caminar o a trotar y de tener que ver a todos lados; de tener incluso de salir en el carro para evitar que algún antisocial pueda estar escondido y, de la nada, atacarnos. Eso no es vida y no resuelve con una carta", señaló Varallino.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!