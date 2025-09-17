Expreso
Feria del Libro de Guayaquil
La edición 11 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guayaquil fue inaugurada este 17 de septiembre. Se extenderá hasta el domingo 21.JOFFRE FLORES

Walter Riso no vendrá a la Feria del Libro de Guayaquil 2025: conoce la razón

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guayaquil se desarrolla del 17 al 21 de septiembre con escritores invitados

Uno de los escritores destacados, que había sido invitado a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guayaquil, no podrá asistir al evento. Se trata del italiano Walter Riso.

Estaba previsto que el autor presente su obra "Los 7 pilares del amor propio", en una actividad prevista para este sábado 20 de septiembre, a las 19:00.

Sin embargo, la organización de la FIL 2025 anunció que el escritor no vendrá porque "ha sufrido un quebranto de salud".

"Agradecemos su comprensión ante esta noticia y el interés a las personas que adquirieron su entrada para la feria, con registro a su charla, a quienes contactaremos directamente a través de sus correos", se indicó en una publicación.

Recursos para cultura en Guayaquil

Guayaquil no recibe $40 millones por cultura, dice Municipio en pugna con Ministerio

Qué pasa con las entradas para Walter Riso en la FIL 2025

Ante la consulta de algunos usuarios sobre qué hacer con las entradas para ese día, la organización de la FIL respondió que se podrán usar en cualquier otra jornada.

En la Feria Internacional del Libro, que se inauguró este miércoles 17 de septiembre, y que se extenderá hasta el domingo 21, se promocionan más de 100 actividades en su cronograma.

Los visitantes podrán acudir, de 09:00 a 21:00, a un costo de 4 dólares por persona. Entre los escritores invitados, están: Amalia Andrade y Eva Muñoz (Colombia), así como Javier Moro y Ana Pérez (España).

