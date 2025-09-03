Expreso
Feria del Libro en Guayaquil
Lectores, autores y editoriales se darán cita en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025, que se realizará del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza.EXPRESO

Feria Internacional del Libro Guayaquil 2025: Fechas, invitados y actividades

La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 se realizará del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza

  • Redacción Digital

a Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 regresa del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza - Centro de Convenciones, consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes del país. Este año reunirá a autores nacionales e internacionales, con una agenda que incluye más de 80 lanzamientos editoriales, talleres de escritura, conversatorios, charlas magistrales y espacios dedicados a la literatura juvenil. 

Entre los eventos destacados se encuentran el conversatorio con Héctor Abad Faciolince, la presentación del libro “Los 7 pilares del amor propio” de Walter Riso y paneles sobre inteligencia artificial y nuevas tendencias en la creación literaria. Además, habrá actividades para niños, concursos, lecturas en vivo y zonas interactivas, ofreciendo una experiencia cultural completa para toda la familia

¿Cuándo y dónde será la Feria del Libro?

  • Cuándo: Del 17 al 21 de septiembre de 2025
  • Dónde: Expoplaza - Centro de Convenciones, Guayaquil
  • Horario: Desde las 09:00 hasta las 21:00

Invitados y charlas destacadas

La FIL 2025 contará con autores nacionales e internacionales, talleres de escritura, conferencias sobre literatura contemporánea y espacios dedicados a los nuevos formatos digitales. Algunos de los eventos más esperados incluyen:

  • Conversatorio con Héctor Abad Faciolince sobre vida, literatura y legado.
  • Coloquio sobre la obra de Gloria Susana Esquivel, una de las voces más influyentes en la narrativa latinoamericana actual.
  • Presentación del libro “Los 7 pilares del amor propio” de Walter Riso, psicólogo y escritor reconocido internacionalmente.
  • Panel “Mi autor es una IA”, un diálogo sobre inteligencia artificial y literatura con Héctor Bujanda y Elsa Cortés
  • Encuentro con Isabella Santodomingo, escritora y actriz, para hablar sobre su proceso creativo.
  • Conferencias de literatura juvenil con autores como Alice Kellen, Rebecca Yarros y Joana Marcús, favoritas entre los lectores jóvenes
Lanzamientos editoriales imperdibles

Entre los más de 80 lanzamientos programados, destacan:

  • “Bee. Un viaje fantástico de filosofía estoica” de Carlos Luis Andrade.
  • “Indefatigable” de Paola Zambrano.
  • “En busca de la libertad” de Gabriela Calderón, publicado por Editorial Planeta.
  • “Un sendero menos luminoso” de Luz Rosario Araujo.
  • “Metamorfia”, cómic de Axel Rivadeneira.

Colecciones de novelas ecuatorianas contemporáneas como Onirias, de Andrea Crespo, Solange Rodríguez y María Paulina Briones.

Actividades para toda la familia

La FIL Guayaquil 2025 ofrecerá una amplia variedad de actividades interactivas para públicos de todas las edades:

  • Talleres de ilustración, escritura creativa y narrativa digital.
  • Espacios infantiles como “Mi primera sala de exposición” y “Juega y aprende a ser coleccionista de arte”.
  • Concursos juveniles: desde maratones de historietas hasta trivia literaria.
  • Micrófono abierto y lecturas en vivo, ideales para compartir textos propios.

