Feria Internacional del Libro Guayaquil 2025: Fechas, invitados y actividades
La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 se realizará del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza
a Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 regresa del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza - Centro de Convenciones, consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes del país. Este año reunirá a autores nacionales e internacionales, con una agenda que incluye más de 80 lanzamientos editoriales, talleres de escritura, conversatorios, charlas magistrales y espacios dedicados a la literatura juvenil.
Entre los eventos destacados se encuentran el conversatorio con Héctor Abad Faciolince, la presentación del libro “Los 7 pilares del amor propio” de Walter Riso y paneles sobre inteligencia artificial y nuevas tendencias en la creación literaria. Además, habrá actividades para niños, concursos, lecturas en vivo y zonas interactivas, ofreciendo una experiencia cultural completa para toda la familia
¿Cuándo y dónde será la Feria del Libro?
- Cuándo: Del 17 al 21 de septiembre de 2025
- Dónde: Expoplaza - Centro de Convenciones, Guayaquil
- Horario: Desde las 09:00 hasta las 21:00
Invitados y charlas destacadas
La FIL 2025 contará con autores nacionales e internacionales, talleres de escritura, conferencias sobre literatura contemporánea y espacios dedicados a los nuevos formatos digitales. Algunos de los eventos más esperados incluyen:
- Conversatorio con Héctor Abad Faciolince sobre vida, literatura y legado.
- Coloquio sobre la obra de Gloria Susana Esquivel, una de las voces más influyentes en la narrativa latinoamericana actual.
- Presentación del libro “Los 7 pilares del amor propio” de Walter Riso, psicólogo y escritor reconocido internacionalmente.
- Panel “Mi autor es una IA”, un diálogo sobre inteligencia artificial y literatura con Héctor Bujanda y Elsa Cortés
- Encuentro con Isabella Santodomingo, escritora y actriz, para hablar sobre su proceso creativo.
- Conferencias de literatura juvenil con autores como Alice Kellen, Rebecca Yarros y Joana Marcús, favoritas entre los lectores jóvenes
Lanzamientos editoriales imperdibles
Entre los más de 80 lanzamientos programados, destacan:
- “Bee. Un viaje fantástico de filosofía estoica” de Carlos Luis Andrade.
- “Indefatigable” de Paola Zambrano.
- “En busca de la libertad” de Gabriela Calderón, publicado por Editorial Planeta.
- “Un sendero menos luminoso” de Luz Rosario Araujo.
- “Metamorfia”, cómic de Axel Rivadeneira.
Colecciones de novelas ecuatorianas contemporáneas como Onirias, de Andrea Crespo, Solange Rodríguez y María Paulina Briones.
Actividades para toda la familia
La FIL Guayaquil 2025 ofrecerá una amplia variedad de actividades interactivas para públicos de todas las edades:
- Talleres de ilustración, escritura creativa y narrativa digital.
- Espacios infantiles como “Mi primera sala de exposición” y “Juega y aprende a ser coleccionista de arte”.
- Concursos juveniles: desde maratones de historietas hasta trivia literaria.
- Micrófono abierto y lecturas en vivo, ideales para compartir textos propios.