Feria Internacional del Libro Guayaquil 2025: Fechas, invitados y actividades

La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 se realizará del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza

Lectores, autores y editoriales se darán cita en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025, que se realizará del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza.

a Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2025 regresa del 17 al 21 de septiembre en Expoplaza - Centro de Convenciones, consolidándose como uno de los encuentros literarios más importantes del país. Este año reunirá a autores nacionales e internacionales, con una agenda que incluye más de 80 lanzamientos editoriales, talleres de escritura, conversatorios, charlas magistrales y espacios dedicados a la literatura juvenil.

Entre los eventos destacados se encuentran el conversatorio con Héctor Abad Faciolince, la presentación del libro “Los 7 pilares del amor propio” de Walter Riso y paneles sobre inteligencia artificial y nuevas tendencias en la creación literaria. Además, habrá actividades para niños, concursos, lecturas en vivo y zonas interactivas, ofreciendo una experiencia cultural completa para toda la familia

¿Cuándo y dónde será la Feria del Libro?

Cuándo: Del 17 al 21 de septiembre de 2025

Dónde: Expoplaza - Centro de Convenciones, Guayaquil

Horario: Desde las 09:00 hasta las 21:00

Invitados y charlas destacadas

La FIL 2025 contará con autores nacionales e internacionales, talleres de escritura, conferencias sobre literatura contemporánea y espacios dedicados a los nuevos formatos digitales. Algunos de los eventos más esperados incluyen:

Conversatorio con Héctor Abad Faciolince sobre vida, literatura y legado.

Coloquio sobre la obra de Gloria Susana Esquivel, una de las voces más influyentes en la narrativa latinoamericana actual.

Presentación del libro “Los 7 pilares del amor propio” de Walter Riso, psicólogo y escritor reconocido internacionalmente.

Panel “Mi autor es una IA”, un diálogo sobre inteligencia artificial y literatura con Héctor Bujanda y Elsa Cortés

Encuentro con Isabella Santodomingo, escritora y actriz, para hablar sobre su proceso creativo.

Conferencias de literatura juvenil con autores como Alice Kellen, Rebecca Yarros y Joana Marcús, favoritas entre los lectores jóvenes

RELACIONADAS Biblioteca de Guayaquil abre fondo con libros de hasta 400 años de antigüedad

Lanzamientos editoriales imperdibles

Entre los más de 80 lanzamientos programados, destacan:

“Bee. Un viaje fantástico de filosofía estoica” de Carlos Luis Andrade.

“Indefatigable” de Paola Zambrano.

“En busca de la libertad” de Gabriela Calderón, publicado por Editorial Planeta.

“Un sendero menos luminoso” de Luz Rosario Araujo.

“Metamorfia”, cómic de Axel Rivadeneira.

Colecciones de novelas ecuatorianas contemporáneas como Onirias, de Andrea Crespo, Solange Rodríguez y María Paulina Briones.

RELACIONADAS Marina Berri hace un viaje por el idioma ruso en su nuevo libro

Actividades para toda la familia

La FIL Guayaquil 2025 ofrecerá una amplia variedad de actividades interactivas para públicos de todas las edades:

Talleres de ilustración, escritura creativa y narrativa digital.

Espacios infantiles como “Mi primera sala de exposición” y “Juega y aprende a ser coleccionista de arte”.

Concursos juveniles: desde maratones de historietas hasta trivia literaria.

Micrófono abierto y lecturas en vivo, ideales para compartir textos propios.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO