Puente peatonal de acceso al MAAC estaría reparado a fines de septiembre

La ministra de Cultura, Romina Muñoz, había mostrado preocupación porque la estructura estaba sin mantenimiento

El puente conduce a la plataforma del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC).

La Fundación Malecón 2000 empezó a reparar el puente peatonal de acceso a la plataforma del MAAC (Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo), que lucía deteriorado.

La estructura estaba bloqueada, a la espera de que se le dé mantenimiento. Hoy ya luce con un cartel que menciona los trabajos de "renovación".

Durante un recorrido, el pasado miércoles 20 de agosto, la ministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz, dijo que esperaba que pronto se repare la estructura.

Incluso, mencionó que el Ministerio de Cultura -que pasa a ser Viceministerio por la reestructuración del Gobierno- organizará para octubre próximo un concierto de salsa en la plataforma.

Ese espacio fue reparado por esa cartera de Estado como parte de las mejoras al MAAC. Además, se ha previsto rediseñar los accesos al museo, mencionó la funcionaria.

“Ese es nuestro gran proyecto para el próximo año. El Malecón es uno de los lugares más visitados por la ciudadanía pero la gente no sabe cómo ingresar al MAAC, se pierde en el ingreso. Necesitamos un ingreso que atraiga a la ciudadanía”, dijo entonces Muñoz a EXPRESO.

El pedido de Muñoz se dio en medio de la disputa entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil, esta vez por el tema del MAAC.

El alcalde Aquiles Álvarez dijo el mismo 20 de agosto, antes del recorrido de la ministra, que al MAAC “no le han dado el mantenimiento necesario”.

A esto, la secretaria de Estado respondió: "Imagínense la mentira. Es evidente el trabajo que estamos haciendo”.

Qué trabajos se harán en el puente de acceso al MAAC

El gerente general de Malecón 2000, Víctor Mieles, anunció este miércoles 10 de septiembre que a fines de este mes se culminaría el mantenimiento.

En el puente se hará el tratamiento integral de la superficie de madera, se reemplazarán piezas dañadas y se aplicará protector para este material.

