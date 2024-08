¿Cuántos viajeros utilizaron las terminales terrestres de Guayaquil en el feriado?

Para el feriado del 10 de Agosto, las terminales terrestres de Guayaquil permanecieron llenas de viajeros. Según un comunicado emitido por el Municipio de Guayaquil. desde la tarde del jueves 8 de agosto hasta el domingo 11 de agosto, un total de 228.466 personas utilizaron la Terminal Terrestre de Guayaquil y la Terminal Terrestre Municipal Pascuales, para movilizarse a sus destinos durante el feriado que conmemoró el Primer Grito de Independencia.

Por la Terminal Terrestre de Guayaquil pasaron 197.937 pasajeros durante los días de asueto y se registraron 2.800 frecuencias de viajes al día. Mientras que, en la Terminal de Pascuales se realizaron 900 frecuencias de viajes diariamente y se trasladó a 30.529 pasajeros durante todo el feriado.

¿Cuáles fueron los destinos más visitados?

Las ciudades más visitadas por los viajeros, según la información que manejan las administraciones de ambos espacios fueron Baños, Quito, Ambato, Babahoyo, Pedro Carbo, Cuenca y Playas.

A diferencia de otros feriados, los balnearios de la provincia de Santa Elena no fueron los sitios escogidos para descansar. Según los testimonios de los usuarios, la inseguridad de la provincia tuvo mucho que ver con esa decisión.

De hecho, como publicó EXPRESO, en el cantón Salinas la capacidad hotelera registrada fue menor, en comparación a otras fechas y años.

La Fundación Terminal Terrestre Guayaquil desplegó contingentes de seguridad para precautelar la seguridad de los viajeros. No hubo incidentes registrados.

Durante los dos primeros días de feriado, los balnearios de la provincia de Santa Elena no se llenaron de turistas, como se lo esperaba. Para la mayoría de comerciantes y empresarios turísticos, la fecha no llenó sus expectativas.

“Esperábamos más gente. El frío y la inseguridad jugaron en contra de los destinos turísticos de la península”, reflexionó Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena.

El dirigente indicó que en Montañita, uno de los espacios más visitados en estas fechas o feriados en sí, los hoteles alcanzaron entre 75 y 80 % de ocupación hotelera, mientras que en Salinas el promedio fue de apenas el 50 %. Al sector gastronómico tampoco le fue bien, en algunos locales como cevicherías y restaurantes de comidas típicas en mariscos, se observó muy pocos comensales.

La tarde del 9 de agosto se observó una importante llegada de turistas en la denominada Ruta del Spondylus, pero debido al clima frío algunos optaron por buscar lugares más cálidos y avanzaron hasta la zona sur de Manabí.

Para los guayaquileños, quienes por la distancia visitan con más frecuencia el balneario, Salinas no es ya un lugar de paz y eso influyó en su decisión de viajar o no esta vez. "Decidí quedarme porque en el feriado anterior me robaron, nos quitaron hasta el cerebro del carro, no tuve como traer el vehículo, tocó remolcarlo y gastar dinero no previsto", mencionó Samuel Bejarano, guayaquileño que decidió quedarse y no vacacionar.

