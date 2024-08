Más de 40.000 fanáticos de la ciencia ficción se congregaron en la Comic Con

La Comic Con 2024 atrajo a más de 40.000 aficionados de la ciencia ficción durante los tres días que duró este festival, que se realiza desde hace ocho años en Guayaquil. Fue una cita para el mundo geek.

La feria, que inició el 2 de agosto y se extendió hasta el 4 de este mes, trajo atracciones como: puestos de cómics, figuras de acción, desfiles de cosplay, escritores e ilustradores, e invitados internacionales, como Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico en ‘El Chavo del 8’; y Frankie Muniz, que trabajó en la famosa serie ‘Malcolm in the Middle’.

El Municipio de Guayaquil también destacó que para este evento se trajo un total de 20 agentes municipales y 6 unidades de Segura EP para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El cosplay y ciencia ficción unió a los guayaquileños

En los pasillos del Centro de Convenciones, donde se ejecutó la Comic Con, se observó el paso de decenas de ciudadanos, unos disfrazados de sus personajes favoritos y otros con maletas y bolsas llenas figuras o cómics de las series de las que son fanáticos.

“Todos los años vengo con amigos para ver cómics, comprar figuras y pasar el rato con más gente que ama lo mismo que yo”, comentó el ciudadano Rodrigo Flores.

Asimismo, Ivonne Rodríguez, quien asistió a este evento relata que asistió a dos de los tres días que duró el evento. “Simplemente fue increíble, hice amigos y me encontré con caras conocidas, fueron días de encuentros, tanto con mis amigos como figuras famosas. Fue maravilloso poder ver mercadería de mis series favoritas por donde sea”.

