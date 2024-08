Ley de Turismo: instrumento que aún no convence al sector

El sector turístico ecuatoriano enfrenta una crisis que no termina de sanar. Ante la emergencia, la Asamblea Nacional aprobó en el primer trimestre del año la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo, que recientemente posee su reglamento general.

Entre los incentivos que se observan dentro del documento, se encuentran que los pagos por organización, producción y presentación de espectáculos artísticos y culturales tendrán una retención del impuesto a la renta del 15 %, antes del 25 %. Habrá una reducción del IVA del 15 % al 8 % durante doce días al año en feriados nacionales, y también existirá la eliminación del 5 % del ISD a las aerolíneas, permitiendo acuerdos de cielos abiertos. Asimismo, se propone una reestructuración de deudas con la banca pública. Las entidades financieras públicas deberán implementar un mecanismo extraordinario y simplificado de alivio financiero para deudas de hasta $ 1 millón, así como también, las deudas con el IESS podrán acceder a facilidades de pago sin abono inicial.

No obstante, los empresarios y promotores turísticos no se sienten satisfechos. Holbach Muñetón, presidente de la Cámara Provincial de Turismo del Guayas y de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, comparte con EXPRESO la falta de efectividad que ha encontrado en esta legislación, y que lo llevó a exponer delante del pleno de la Asamblea Nacional una denuncia para que el Gobierno tome medidas urgentes que salven el turismo ecuatoriano.

Esperamos que nuestras propuestas sean escuchadas y que se tomen acciones concretas para salvar el turismo en Ecuador. La situación es grave en el país. Holbach Muñetón, presidente de Fenecaptur

Las cuentas no dan con la Ley

“La ley no se muestra efectiva, porque no aporta a que exista un verdadero flujo de dinero, y liquidez para los empresarios de turismo en general. Esto es esencial para la supervivencia de nuestros negocios. Nosotros cumplimos con las obligaciones pertinentes, pero la falta de ingresos y la baja ocupación hotelera, especialmente en ciudades como Guayaquil y Quito, han complicado la situación”, explica.

Entre las demandas presentadas, esta semana, por Muñetón y otros empresarios al ente legislativo, es que la reducción del 5 % del IVA solo se dará por doce días al año, cuando debería ser permanente.

“Sin esto cómo podemos mejorar. Desde 2019 estamos pujando, y las cifras del turismo no han regresado a los niveles anteriores. En 2019, las ventas anuales del sector eran de 2.200 millones de dólares, cifra que se redujo drásticamente durante la pandemia y que ahora apenas alcanza los 1.400 millones”, asegura.

El presidente de la Fenecaptur manifiesta a EXPRESO que la ley aprobada no demuestra ser efectiva, y tiene la tendencia a no aplicarse correctamente. “El documento no funciona completamente porque a pesar de los beneficios, no se observa, que se ayude del todo a los empresarios endeudados que siguen enfrentando el apremio de las instituciones financieras. Estas exigen pagos inmediatos sin considerar la situación crítica del sector que ha sido afectada por la inseguridad. Por eso insto, a que al igual que durante la pandemia, se establezcan periodos de gracia automáticos y condonaciones de intereses para aliviar la presión sobre los negocios turísticos”, concluye.

La propuesta la sabemos pero no todos. Se desconoce el proceso por eso realizaremos un taller de trabajo donde se socializarán los pasos a seguir de la nueva ley. Mayra Toledo Representante de Guías Turísticos del Azuay

Gary Rivadeneira, presidente de la Cámara de Turismo de Napo, también conversa con este Diario y comparte su percepción de la ley, alegando que no se trabajó con los representantes turísticos de las distintas ciudades, por lo cual no se vio la necesidad verdadera en territorio. “La falta de colaboración con los gestores locales y el desconocimiento de las realidades específicas del sector, especialmente en la Amazonía, generan desconfianza en los gestores turísticos sobre la efectividad de las medidas implementadas. La ley actual se enfoca únicamente en procesos de coactiva, dejando desatendidos a nuevos emprendimientos y a aquellos actores que aún sobreviven en el sector. La falta de financiamiento adecuado impide el desarrollo y sostenibilidad de muchas iniciativas turísticas, es por eso que los gestores turísticos solicitan un apoyo real y efectivo en términos económicos”, manifiesta.

Mayra Toledo, representante de la Corporación de Guías de Turismo del Austro, declara a este Diario que han existido reuniones con el Ministerio de Turismo para capacitaciones sobre la ley, y el proceso que debe hacerse para poder aplicar los beneficios, con todo y eso, incita a que haya capacitaciones regulares y que no quede en papel lo que se ha concertado. “No todos conocen el proceso, por lo que realizaremos un taller de trabajo para socializar los pasos a seguir, y los requisitos que deben cumplir las empresas del Azuay para acceder a los beneficios. Esto debe trabajarse para que no quede en papel”.

Ley. La banca deberá priorizar nuevos programas de acceso a créditos para sectores turísticos, agrícolas, pesqueros, artesanales, entre otros.

A pesar de la implementación de una nueva ley para fomentar actividades turísticas y el empleo, su socialización ha sido insuficiente. No se trabajó con los actores. Gary Rivadeneira, presidente de la Cámara de Turismo de Napo

