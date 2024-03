Airbnb actualiza su política de seguridad, no usará cámaras al interior

La plataforma Airbnb prohíbe el uso de cámaras de seguridad interiores a nivel mundial. En un comunicado publicado en su página Web explicó que es parte de los esfuerzos por simplificar su política sobre cámaras de seguridad y otros dispositivos y para seguir priorizando la privacidad de sus clientes.

Históricamente, Airbnb permitía el uso de cámaras de seguridad interiores en áreas comunes de los alojamientos, como pasillos y salas de estar, siempre que estuvieran indicadas en la página del alojamiento antes de reservar, fueran claramente visibles y no estuvieran ubicadas en espacios como áreas para dormir y baños. "La actualización de esta política simplifica nuestro enfoque y deja claro que se permiten cámaras de seguridad dentro de los listados, independientemente de su ubicación, propósito o divulgación previa", explicó Airbnb en su página Web.

El jefe de Política Comunitaria de Asociaciones de Airbnb, Juniper Dows, remarcó que el objetivo es crear reglas nuevas y claras que brinden a la comunidad mayor claridad sobre qué esperar en Airbnb. "Estos cambios se realizaron en consulta con nuestros huéspedes anfitriones y expertos en privacidad, y continuaremos buscando comentarios para ayudar a garantizar que nuestras políticas funcionen para nuestra comunidad global", manifestó.

Además de la prohibición de las cámaras de interior, la política revisada también incluirá normas más completas sobre el uso de cámaras de seguridad exteriores y otros dispositivos, incluidos los monitores de decibeles de ruido.

Dispositivos como cámaras de timbre y monitores de decibeles de ruido siguen estando permitidos en Airbnb y pueden ser una forma eficaz y protectora de la privacidad para que los anfitriones supervisen la seguridad de su hogar y se adelanten a problemas como fiestas no autorizadas. Sin embargo, los anfitriones deberán revelar la presencia y ubicación general de cualquier cámara exterior antes de que los huéspedes reserven. Estas cámaras también tendrán prohibido monitorear los espacios interiores de un alojamiento y no están permitidas en ciertas áreas al aire libre donde existe una mayor expectativa de privacidad, como una ducha exterior cerrada o un sauna. Los anfitriones también deben revelar la presencia de monitores de decibelios de ruido, que solo evalúan el nivel de decibelios y no graban ni transmiten sonidos ni conversaciones y solo están permitidos en los espacios comunes de los alojamientos.

Para permitir que los anfitriones tengan tiempo de cumplir con estas actualizaciones, la política revisada entrará en vigencia el 30 de abril de 2024. Después de esto, se investigarán las violaciones reportadas de esta política que se nos hayan comunicado y las medidas que tomaremos pueden incluir la inclusión en el sitio o la eliminación de la cuenta.

