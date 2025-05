Vía El Morro - Playas recibe mantenimiento luego de 25 años

Luego de más de dos décadas de reclamos, promesas incumplidas y abandono, la Prefectura de Guayas inició finalmente los trabajos de rehabilitación en la vía El Morro - Puerto El Morro - Playas, una ruta estratégica para la conectividad, el turismo y la actividad acuícola del suroeste de la provincia.

Los primeros avances han despertado esperanza, pero también escepticismo entre los habitantes del sector. “Esta vía la hemos pedido desde siempre. Las anteriores administraciones solo daban promesas. Tapaban unos huecos y al poco tiempo volvían los baches”, relata Huberto Rodríguez, conductor de un bus de la cooperativa Narcisa de Jesús que circula a diario por la ruta.

El deterioro de la vía ha implicado altos costos operativos para los transportistas. “Lo que ganamos en el día se va en repuestos: amortiguadores, hojas de resorte, piezas que se dañan con cada bache”, lamenta Felipe Flores, taxista de la zona.

¿Por qué se demora el asfaltado de la vía El Morro - Playas?

Si bien los trabajos comenzaron hace aproximadamente un mes, los moradores han expresado su preocupación por la reciente paralización de las obras. “Nos dicen que se detuvieron porque no hay asfalto. Esperamos que no sea otra excusa más. No queremos que esto quede solo en palabras, como antes”, advierte Nemesio Anastasio, quien transporta cangrejos desde Puerto El Morro hacia Playas.

La Prefectura informó, mediante un comunicado enviado a EXPRESO, que “la obra contempla la colocación de una carpeta asfáltica de dos pulgadas, además de señalización horizontal y vertical para mejorar la seguridad vial. También se han adoptado medidas ambientales para reutilizar el material removido”.

Hasta la fecha, se ha completado la estabilización de la base y se ha colocado nuevo asfalto en 1,14 kilómetros de los 2,54 previstos. Sin embargo, el avance se encuentra temporalmente suspendido debido al desabastecimiento de insumos asfálticos (AC-20 y RC-250), a raíz de la paralización de despachos desde la Refinería de Esmeraldas tras el reciente sismo en esa provincia.

Los trabajos de la vía El Morro - Playas se han retrasado por la falta de asfalto. CORTESÍA

Adicionalmente, el contratista intervino un tramo de 1,14 kilómetros de la vía Playas-El Morro con el objetivo de poner a prueba la eficiencia del procedimiento. Allí, se realizaron trabajos de reciclado e imprimación, pero aún no se ha procedido con la colocación de la carpeta asfáltica debido al desabastecimiento de la refinería.

A pesar de la interrupción en el suministro de asfalto, los trabajos de rehabilitación de la vía continúan con avances sostenidos, se informó.

“Se ha logrado que la Prefectura nos atienda. Ahora falta que el Municipio de Guayaquil también lo haga, porque las calles de Puerto El Morro están llenas de huecos. Es hora de que se atienda a esta zona productiva, clave para la acuicultura y el turismo”, enfatizó Germán Anastasio, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial.

La comunidad mantiene la esperanza, pero también la cautela. Después de 25 años de espera, el pedido es claro: que las obras se concluyan y no queden, una vez más, en el asfalto de las promesas, preciso Pablo Morales, habitante del Puerto.

