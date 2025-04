La promesa de seguridad que duró un suspiro: Playas se queda sin SeguriPlayas

Una promesa que se desmorona y una decisión que indigna. La Empresa Pública de Seguridad SeguriPlayas EP, creada con bombos y platillos como la gran apuesta de la Alcaldía para combatir la inseguridad en el cantón, dejará de operar. Así lo anunció el alcalde de Playas, Gabriel Balladares, durante un recorrido de obras en el barrio San Vicente. A partir de julio, además, ya no se cobrará la tasa de $ 2,25 por seguridad, incluida hasta ahora en las planillas de agua potable.

El anuncio tomó por sorpresa a los habitantes, que no tardaron en reaccionar con frustración y enojo. El malestar se centra no solo en la disolución de una empresa pública, sino en la forma en que se toma la decisión: sin mayor explicación, sin un informe público, sin consultar al Concejo Cantonal.

La ciudadanía cuestiona la decisión

“A la final, la Alcaldía hizo tanto alboroto y prometió que esta sería la solución, pero no sirvió de nada. Ni siquiera se hizo el intento de que SeguriPlayas funcione. Era una empresa de nombre y nada más. Hoy simplemente dicen que desaparece y ya. Se esfuma y punto. Esa es una falta de respeto para la gente”, se quejó Omar León, guayaquileño residente en el balneario desde hace siete años. “El alcalde cree que puede hacer y deshacer con nosotros. Que las decisiones las toma así no más. Qué insensatez”, agregó.

¿Qué dijo el alcalde?

Es una falta de respeto la acción de Balladares. Nadie sabe qué hará ahora. Necesitamos un norte, no estamos para improvisar más.

Lina toro



Residente

Balladares, por su parte, justificó su decisión afirmando que optó por “hacer algo distinto”. En lugar de mantener a SeguriPlayas, dijo que ahora buscará trabajar directamente con el Estado. La empresa, fundada hace poco más de un año durante su propia gestión, fue presentada como la respuesta local a la creciente inseguridad.

“Sobre lo que se va a hacer, son cosas que debo reservarme. No puedo decirlo todo, por temas de seguridad”, comentó el primer edil, intentando disipar rumores sobre su seguridad personal, al tiempo que aclaró que no siempre cuenta con escolta.

Sin embargo, la explicación no ha calmado las aguas. Al contrario, ha generado más interrogantes tanto en la ciudadanía como en el Concejo Cantonal.

Inseguridad. Ni familias, ni comerciantes, ni turistas se sienten tranquilos en el cantón. A diario se registran robos y extorsiones.

El Concejo Cantonal desconocía de la decisión

El concejal Ricardo Mideros reveló que no ha sido informado oficialmente sobre la disolución de la empresa y que, según la normativa, la decisión no puede tomarse de forma unilateral. “Cuando lo haga, el Concejo resolverá si la empresa desaparece o no, previa evaluación del informe de la Alcaldía y las razones que se presenten”, enfatizó.

Carlos Yagual, también concejal, coincidió en que la ordenanza de creación de SeguriPlayas establece parámetros claros: la empresa solo puede ser disuelta si el alcalde presenta un informe técnico al Concejo, cosa que no ha ocurrido, aseveró.

El edil William Apolinario, por su parte, aseguró no tener conocimiento alguno de la supuesta disolución. “Pero de ser así, el alcalde tiene que convocar una sesión para decidir su futuro, con un informe económico sobre los ingresos y egresos de la empresa. No se disuelve así no más. Imposible”, aclaró.

SeguriPlayas. La ciudadanía le exige al burgomaestre socializar la decisión y detallar la hoja de ruta que se tomará para salvaguardar a las familias. EXPRESO

Entre los residentes, la sensación es de abandono. Si bien reconocen que SeguriPlayas no logró frenar la delincuencia ni implementar acciones preventivas, cuestionan que se elimine de forma repentina y sin rendir cuentas.

Balladares hace y deshace. Toma decisiones solo, sin consultar a nadie, ni a a la gente ni al Concejo. Nada le importa.





Rómulo Toledo



Ciudadano

“¿Acaso el alcalde cree que es quien manda en este lugar? Él es un empleado público. Es nuestro alcalde, sí, pero elegido por nosotros. Nos debe cuentas, porque lo que está haciendo es administrar el dinero que se destina al cantón y lo que pagamos por los predios. No sé qué significa para él ser alcalde, pero esta forma de actuar es una falta de respeto”, expresó Norman Zambrano, residente de Playas.

Para Ronald Bohórquez, también residente, el problema de SeguriPlayas fue estructural desde el inicio. “Nunca tuvo personal capacitado para hacer un trabajo de verdad. Apenas se veía a los agentes caminando por el mercado y el Municipio. No nos daban seguridad. Era un personal sin preparación. Por eso este proyecto, que pudo ser bueno, fracasó”, lamentó.

Fuentes cercanas a la empresa y exagentes consultados (bajo reserva) confirmaron que SeguriPlayas ha tenido serios problemas financieros desde su fundación. Los atrasos en el pago de sueldos fueron frecuentes, lo que provocó la renuncia de decenas de trabajadores. En al menos dos ocasiones, los agentes realizaron plantones para exigir sus salarios.

Actualmente la situación sigue siendo crítica, aseguran los consultados. “De los 200 agentes que inicialmente formaban parte de la empresa, unos 100 siguen en funciones, aunque muchos aún no han recibido su salario, o lo reciben con retraso”, revelaron.

Si realmente eliminará la entidad, que primero Balladares diga en qué invirtió el dinero que salió de nuestro bolsillo.



Nelly Peláez



Residente

SeguriPlayas, en silencio

EXPRESO intentó obtener una versión oficial de la directiva de SeguriPlayas, pero respondieron que no están autorizados a dar entrevistas por el momento.

Frente a la creciente indignación ciudadana (que se ha extendido rápidamente en redes sociales como X), el alcalde Balladares se defendió. “No sé por qué siempre escandalizan cosas del alcalde. Les guste o no, soy el alcalde de todos ustedes y estoy trabajando”, sentenció, generando aún más cuestionamientos entre los habitantes, quienes dicen sentirse “más abandonados que nunca por la autoridad”.

