Vía a Daule: Accidente de tránsito genera congestión durante la jornada electoral

El hecho se registró la tarde de este domingo 16 de noviembre en este sector del norte de Guayaquil

El tránsito colapsó en un tramo de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil, la tarde de este domingo 16 de noviembre.

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 16 de noviembre en el kilómetro 6,5 de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil. El sistema integrado de seguridad ECU911 recibió la alerta del hecho a las 13:31.

Según versiones preliminares, en el accidente están involucrados dos carros y una moto, cuyos dos ocupantes cayeron sobre la calzada. En videos se observa a dos ciudadanos en el piso, mientras agentes de Policía Nacional y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegaban al sitio.

(Te puede interesar: Soterramiento de cables en Urdesa fue adjudicado: esto costará y cuándo estará listo)

A las 14:44, el ECU911 indicó que una persona resulta herida en este siniestro de tránsito y fue trasladada a un centro hospitalario para que sea atendida.

Producto de este accidente, el tránsito colapsó en la vía a Daule, en el sentido centro - norte. Los agentes de tránsito cerraron un par de carriles para que las víctimas sean atendidas por personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

📍 #Guayaquil | 🔴 Congestión vehicular sobre la vía a Daule km 6, sentido centro - norte, debido a un siniestro de tránsito.



🚗 Se recomienda tomar vías alternas y planificar tu desplazamiento.



🛣️ Conduce con precaución y respeta las señales de tránsito.… pic.twitter.com/sXFlGbZF6Z — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) November 16, 2025

Cascos de motociclistas serán probados con combos para garantizar su resistencia Leer más

Los vehículos avanzaban con lentitud; algunos conductores incluso detenían la marcha para mirar a los heridos que yacían en el piso.

La fila de carros se extendía por al menos un kilómetro, lo que complicaba aún más la circulación, ya afectada por la afluencia de ciudadanos que salieron a sufragar en esta jornada electoral.

RELACIONADAS Alarma en la terminal terrestre de Guayaquil por incendio en bus intercantonal

Elecciones Ecuador 2025: Complicaciones del tránsito en Guayaquil

Desde las 11.00 de este domingo 16 de noviembre, algunas avenidas principales y calles internas de Guayaquil mostraron atolladeros por la jornada electoral, un hecho recurrente en este tipo de eventos.

Las avenidas de las Américas, Las Monjas, Víctor Emilio Estrada, Kennedy, Francisco de Orellana registraron filas de carros que avanzaban en forma lenta. Asimismo, en calles internas cercanas a recintos electorales en el sur y norte de la ciudad se evidenció alto flujo vehicular.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!