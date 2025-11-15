Alarma en la terminal terrestre de Guayaquil por incendio en bus intercantonal

Daños eléctricos en el bus interprovincial habrían provocado en siniestro. No se reportaron heridos

El temor se apoderó de decenas de usuarios la tarde de este viernes en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, en Guayaquil, luego de que un bus interprovincial se incendiara en uno de los andenes del lugar, generando momentos de tensión y preocupación entre los presentes.

El siniestro ocurrió la tarde de este sábado 15 de noviembre. La unidad afectada pertenece a la ruta Playas–Guayaquil y permanecía estacionada en el andén 19 cuando, de forma repentina, comenzó a emitir una densa columna de humo desde su parte posterior.

Detalles del siniestro en la terminal terrestre

De inmediato, conductores y pasajeros que transitaban por la zona intentaron contener el fuego mientras alertaban al personal de seguridad.

Minutos más tarde, equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) arribaron al punto y sofocaron las llamas sin mayores complicaciones.

La entidad confirmó que no hubo heridos, debido a que el vehículo estaba vacío al momento del incidente. De manera preliminar, los bomberos atribuyen el origen del fuego a un presunto fallo eléctrico en el sistema del automotor.

EXPRESO solicitó información adicional al departamento de comunicación de la Terminal Terrestre; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial.

Pese a la rápida intervención, el suceso generó inquietud entre los pasajeros, quienes cuestionan las condiciones mecánicas de algunos vehículos que prestan servicio diario en la estación.

