Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Bus incendio.
El bus traslada pasajeros desde Guayaquil a Playas.CORTESÍA

Alarma en la terminal terrestre de Guayaquil por incendio en bus intercantonal

Daños eléctricos en el bus interprovincial habrían provocado en siniestro. No se reportaron heridos 

El temor se apoderó de decenas de usuarios la tarde de este viernes en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, en Guayaquil, luego de que un bus interprovincial se incendiara en uno de los andenes del lugar, generando momentos de tensión y preocupación entre los presentes.

RELACIONADAS

El siniestro ocurrió la tarde de este sábado 15 de noviembre. La unidad afectada pertenece a la ruta Playas–Guayaquil y permanecía estacionada en el andén 19 cuando, de forma repentina, comenzó a emitir una densa columna de humo desde su parte posterior.

Detalles del siniestro en la terminal terrestre

De inmediato, conductores y pasajeros que transitaban por la zona intentaron contener el fuego mientras alertaban al personal de seguridad.

ATM tránsito

Invasión de veredas en Guayaquil: así reacciona la ATM ante las denuncias ciudadanas

Leer más

Minutos más tarde, equipos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) arribaron al punto y sofocaron las llamas sin mayores complicaciones. 

La entidad confirmó que no hubo heridos, debido a que el vehículo estaba vacío al momento del incidente. De manera preliminar, los bomberos atribuyen el origen del fuego a un presunto fallo eléctrico en el sistema del automotor.

EXPRESO solicitó información adicional al departamento de comunicación de la Terminal Terrestre; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial

Pese a la rápida intervención, el suceso generó inquietud entre los pasajeros, quienes cuestionan las condiciones mecánicas de algunos vehículos que prestan servicio diario en la estación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Intercambiador de la Simón Bolívar y Ruta Viva con cierres nocturnos por 28 días

  2. El equipo 22 de Julio 'mendiga ayuda' para sobrevivir en la Serie B

  3. Liga de Portoviejo, Cuenca Jrs, Aampetra y Mineros, semifinalistas del ascenso a la B

  4. Secretaría de Comunicación confronta a Arauz por desgravación arancelaria con EE.UU.

  5. Minería en Argentina: Rechazan plan de Milei para permitirla cerca de glaciares

LO MÁS VISTO

  1. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  2. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

  3. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

  4. Aquiles Álvarez sobre la invasión de veredas: "No vamos a contratar más agentes"

  5. IESS adelanta pago a jubilados dos días antes de la Consulta 2025: Esto se sabe

Te recomendamos