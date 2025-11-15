Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

ATM tránsito
La ATM realizó un operativo en algunas zonas de Guayaquil.CORTESÍA

Invasión de veredas en Guayaquil: así reacciona la ATM ante las denuncias ciudadanas

Los agentes de tránsito realizaron un operativo por algunos puntos de la ciudad. Conoce los detalles

Tal como lo ha venido revelando EXPRESO en distintos reportajes, la invasión indebida de las veredas por parte de automovilistas se ha convertido en una de las denuncias más recurrentes en el norte de Guayaquil durante los últimos meses.

RELACIONADAS

Los moradores aseguran que la situación ha llegado a un punto crítico: numerosos comercios se apropian de las aceras y las utilizan como estacionamientos privados, obligando a los peatones a movilizarse por la calzada y exponiéndose a accidentes. La falta de consideración ciudadana y el escaso control en la zona han permitido que esta práctica se normalice, denuncian los ciudadanos. 

Frente a estas quejas, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizó un operativo que incluyó sanciones a varios conductores.

El operativo realizado por la ATM en Guayaquil

AUTOS EN VEREDAS RECO (15464880)

Invasión de veredas en Guayaquil: vecinos culpan a la ATM por la falta de control

Leer más

Informamos que durante la jornada de hoy se realizó un operativo de control, en el que se procedió a emitir las infracciones correspondientes y se retiraron vehículos estacionados fuera de los espacios autorizados, incluyendo aquellos ubicados sobre la acera, afectando la movilidad peatonal y contraviniendo la normativa de tránsito vigente”, publicó la ATM en su cuenta institucional de X la noche del 14 de noviembre.

“Estas acciones permiten recuperar espacios destinados al peatón y promover una circulación segura y ordenada”, añadió la entidad, que aseguró que continuará con los controles para reforzar el cumplimiento de la normativa

EXPRESO consultó a la ATM sobre en qué zonas exactamente se realizó el operativo y cuántos vehículos fueron sancionados, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

El alcalde descarta contratar más agentes

En la última sesión del Concejo Cantonal, el alcalde Aquiles Álvarez respaldó el trabajo de la ATM, pero dejó claro que no se incrementará el personal de control en las calles.

RELACIONADAS

Gracias, lo tomamos en cuenta, pero no es que no están haciendo nada. Tenemos mil agentes de tránsito y no vamos a aumentar la nómina”, sostuvo el burgomaestre.

Álvarez admitió que la invasión de veredas es un “punto de calor” que preocupa a la administración, aunque reiteró que el Municipio no cuenta con el margen presupuestario para ampliar la plantilla. Según el alcalde, la única forma de financiar nuevas contrataciones sería incrementando la recaudación por multas, algo que aseguró no está en sus planes.

Invasión de veredas en Guayaquil
Vehículos bloquean áreas destinadas para los peatones en varias zonas de Guayaquil.Miguel Canales

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caso Rana Sabia: una sentencia que revive un proceso marcado por demoras

  2. Invasión de veredas en Guayaquil: así reacciona la ATM ante las denuncias ciudadanas

  3. Análisis estratégico: ¿Qué tan promiscuos son sus clientes?

  4. Bonafont rompe el silencio y arremete contra Beccacece por manejo de la Tri

  5. Consulta Popular 2025: ¿Habrá exit poll al cierre de las votaciones?

LO MÁS VISTO

  1. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  2. Zarigüeyas Guayaquil: cómo reportar su presencia y qué hacer si aparecen en casa

  3. Aquiles Álvarez sobre la invasión de veredas: "No vamos a contratar más agentes"

  4. IESS adelanta pago a jubilados dos días antes de la Consulta 2025: Esto se sabe

  5. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

Te recomendamos