Invasión de veredas en Guayaquil: así reacciona la ATM ante las denuncias ciudadanas

Tal como lo ha venido revelando EXPRESO en distintos reportajes, la invasión indebida de las veredas por parte de automovilistas se ha convertido en una de las denuncias más recurrentes en el norte de Guayaquil durante los últimos meses.

Los moradores aseguran que la situación ha llegado a un punto crítico: numerosos comercios se apropian de las aceras y las utilizan como estacionamientos privados, obligando a los peatones a movilizarse por la calzada y exponiéndose a accidentes. La falta de consideración ciudadana y el escaso control en la zona han permitido que esta práctica se normalice, denuncian los ciudadanos.

Frente a estas quejas, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizó un operativo que incluyó sanciones a varios conductores.

El operativo realizado por la ATM en Guayaquil

“Informamos que durante la jornada de hoy se realizó un operativo de control, en el que se procedió a emitir las infracciones correspondientes y se retiraron vehículos estacionados fuera de los espacios autorizados, incluyendo aquellos ubicados sobre la acera, afectando la movilidad peatonal y contraviniendo la normativa de tránsito vigente”, publicó la ATM en su cuenta institucional de X la noche del 14 de noviembre.

“Estas acciones permiten recuperar espacios destinados al peatón y promover una circulación segura y ordenada”, añadió la entidad, que aseguró que continuará con los controles para reforzar el cumplimiento de la normativa.

EXPRESO consultó a la ATM sobre en qué zonas exactamente se realizó el operativo y cuántos vehículos fueron sancionados, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

El alcalde descarta contratar más agentes

En la última sesión del Concejo Cantonal, el alcalde Aquiles Álvarez respaldó el trabajo de la ATM, pero dejó claro que no se incrementará el personal de control en las calles.

“Gracias, lo tomamos en cuenta, pero no es que no están haciendo nada. Tenemos mil agentes de tránsito y no vamos a aumentar la nómina”, sostuvo el burgomaestre.

Álvarez admitió que la invasión de veredas es un “punto de calor” que preocupa a la administración, aunque reiteró que el Municipio no cuenta con el margen presupuestario para ampliar la plantilla. Según el alcalde, la única forma de financiar nuevas contrataciones sería incrementando la recaudación por multas, algo que aseguró no está en sus planes.

Vehículos bloquean áreas destinadas para los peatones en varias zonas de Guayaquil. Miguel Canales

