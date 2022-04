“Esto es una porquería. No hay organización”, refunfuñaba Ángel Maldonado mientras intentaba parar la marcha de un auto, a un costado de la vía a la costa, donde -a pesar del cambio de competencia- los problemas siguen siendo los mismos.

Falta de paraderos y otros en mal estado, pasos peatonales inservibles o sin mantenimiento, maleza, contaminación visual por propagandas, entre otros problemas, se observaron durante un recorrido realizado por EXPRESO, la mañana de este lunes 11 de abril de 2022; desde el intercambiador de tránsito de la avenida del Bombero con la vía Perimetral, hasta el peaje ubicado a la entrada de la parroquia Chongón. El pasado 1 de febrero, la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) asumió las competencias de ese tramo, que antes estaba en manos de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Han transcurrido setenta días de ese traspaso, pero la mayoría de problemas en la arteria se mantienen.

“No entiendo de qué cambios hablan”, dijo molesto Maldonado mientras seguía haciendo señas a un taxi para que le haga una carrera. A pocos metros, su esposa (ambos de la tercera edad) aguardaba impaciente que alguien los lleve y así refugiarse del sol, que la hacía arrepentir de llevar pantimedias.

Muchos peatones se arriesgan a cruzar la vía por el paso peatonal que no ha sido reparado, lo consideran más seguro. Miguel Canales Leon

Mientras la pareja intentaba escapar de la sofocación de la calle, a unos veinte metros, en el carril que conduce a las urbanizaciones, dos agentes de la ATM conversaban cobijados por un árbol, a la altura de uno de los ingresos a Puerto Azul. Aunque el tráfico se volvía caótico del otro lado de la vía, los uniformados seguían su plática alcanzados minutos después por otro agente.

“Aquí no ha cambiado nada, todo sigue igual”, aseguró el peatón Jaime Vargas, mientras esperaba un bus en el paradero instalado a un costado del paso peatonal que fue cercado con la cinta de Peligro, para evitar su uso, por el riesgo que representa la estructura deteriorada.

“Solo hay control pasando el peaje, pero aquí sigue lo mismo (...) esto los fines de semana es un tráfico potencial y eso trae accidentes. El viernes que es feriado esto va a ser terrible, porque la mayoría busca las playas”, sentenció Vargas.

Sombra. Tres agentes conversan en el carril de servicio, donde se observa más control vehicular. Miguel Canales Leon

A unos metros, una mujer y una adulta mayor se agarraban de las manos mientras cruzaban la peligrosa vía, en vista del impedimento para utilizar el paso peatonal y ante la presencia de un agente de tránsito que de repente desapareció del sitio. Una advertencia que otros preferían hacer caso omiso. Era lo uno o lo otro, una pareja optó por el puente. Lo vio más seguro que la vía.

Desde que asumieron la competencia de ese tramo, la ATM instaló nuevos equipos para el control de velocidad (los livianos 90 km/h, pesados 70 km/h). Colocaron 9 radares.

EXPRESO solicitó a la entidad cifras de cuántas sanciones o multas han emitido y qué tipo de controles son los que se ejecutan, desde que asumieron la competencia en vía a la costa. Hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas.

Aquí no ha cambiado nada, todo sigue igual (...) Solo hay control pasando el peaje, pero aquí sigue lo mismo (...) esto los fines de semana es un tráfico potencial y eso trae accidentes Jaime Vargas

peatón vía a la costa

La ATM no hace cumplir la prohibición de vehículos pesados en los retornos 1 y 2. Las volquetes de forma intencional contravienen esta disposición. Tampoco exigen el uso correcto de la lona Guillermo Ayala

residente de Puerto Seymour

Aunque Vargas asegura que no existe el control que se esperaba, residentes de urbanizaciones aledañas dicen lo contrario.

Carlos Pástenes, residente de Vía al Sol, manifiesta que “la ATM llegó a vía a la costa únicamente para hacerse cargo del carril de servicio”.

Es su parecer, por el constante movimiento de motos y camionetas que ve en ese carril, utilizado entre las urbanizaciones del sector. Así lo corroboró EXPRESO durante el recorrido.

Pástenes sostiene que el tránsito ha mejorado un poco, a raíz de varias medidas que tomaron a la altura de Puertas de El Sol, por la Perimetral hacia la avenida del Bombero, pero “eso es todo de la ATM”, asegura el residente.

De lo que ha observado, no hay vigilantes en sitios donde no hay semáforos, pero es utilizado por muchos peatones para cruzar. “La gente tiene que lanzarse (...) seguimos sorteando los carros, los que deseamos pasar de un lado a otro. No hay pasos elevados todavía, siguen en promesas. No hay la terminal terrestre, la licitación fue incierta. No hay cambios de vías, solo limpieza de montes. De ahí, vía a la costa sigue en abandono desde toda la vida”, afirma.

Guillermo Ayala, residente de Puerto Seymor, acepta que han existido mejoras parciales en la vía, pero que también hay varios inconvenientes que necesitan atención.

Por ejemplo, menciona, ha mejorado el tráfico en las mañanas. “La intervención del Municipio en las áreas verdes de la carretera, ciclovía y parterre central es notoria y eso es bueno para el sector”, resalta. Sin embargo, al igual que Pástenes señala que no se cumple la prohibición de vehículos pesados en los retornos 1 y 2. Tampoco se exige a los conductores de volquetes el uso correcto de la lona protectora para evitar que piedras caigan en la carretera o sobre los vehículos pequeños. “Existen varios ‘cráteres’ que requieren urgente atención para evitar accidentes cuando caen en ellos o por esquivarlos”.