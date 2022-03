Caos en vía a la costa. Ese el escenario que se evidencia este sábado 5 de marzo, a la altura de Puerto Azul, donde un embotellamiento de largas horas irrita a los conductores que se dirigen a los balnearios. La espera dentro de sus unidades los desespera. Un tramo que normalmente les toma 5 minutos, algunos ya van por los 40.

En el punto, así como lo anunció el viernes 4 de marzo la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), se ejecutan trabajos de reconstrucción en un tramo de un carril, pero la ciudadanía alza su voz por lo que consideran una falta de planificación.

"Las obras que están planeando hacer por favor que sean en horarios que no perjudiquen a los demás. Es absurdo poner a trabajar en la mañana y causar un tráfico de una hora solo para salir de vía a la costa". "Me toca cancelar citas de actividades que tenía planeadas hacer hoy porque no se puede salir de vía a la costa". Estos fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

El Municipio informó en su cuenta de Twitter que desde las 21:00 del viernes 4 marzo se iniciaron los trabajos de reposición de carpeta asfáltica de 3 pulgadas en un tramo de la vía, y se prevé que duren 35 días.

INICIAMOS TRABAJOS EN VÍA A LA COSTA



Desde ayer y durante toda la noche nuestros equipos de la Dirección de Obras Públicas trabajan en la reconstrucción de un tramo de Vía a la Costa. pic.twitter.com/uL2D9FHbgw — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 5, 2022

Los conductores y moradores de la zona solicitan que estas tareas se ejecuten en el horario nocturno.