Las veredas de Playas no son amigables para los peatones

“Las calles están asfaltadas pero no tengo por dónde caminar. Las aceras siguen con tierra, con monte, basura y pedazos de concreto, que me obligan a lanzarme al asfalto. No es justo que solo se piense en el vehículo”, reflexiona la habitante Maritza Villón, mientras camina por la calle Victoriano Orrala, una de las principales y más transitadas del cantón Playas.

En el lugar, donde hay negocios y restaurantes en cada lado de la arteria, Francisco Quinde, del barrio Santa Martha, se queja de que ya sean tres años los que van solicitando a las autoridades de turno que reparen las aceras.

“Tengo que caminar en plena calle porque las aceras son intransitables. Hasta cuándo vamos a vivir así”, se cuestiona.

Solicitud. Los habitantes solicitan además que en las obras se incluyan rampas para facilitar el acceso a las personas con discapacidad. Advierten que son escasas.

En el barrio Los Angelitos, donde también se evidencia el problema, el morador José Jaime intentó construir la acerca en un tramo de su vecindario, pero no tuvo el dinero suficiente para hacerlo. “El albañil me cobrara $ 20 por metro cuadrado y al menos necesitaba para unos doce, era mucho dinero que no tengo”, precisa; al hacer un llamado al Municipio en que así como ha asfaltado las calles de ciertos sectores, mire también hacia estas otras obras complementarias.

“Sin veredas, se pierde todo el principio de urbanismo y de estética. Aquí no se está pensando en el peatón”, comenta el arquitecto Carlos Arroyo, quien para tratar de hacer más amigable y habitable su barrio, a diferencia de Jaime, invirtió en colocar bordillos, jardineras y aceras.

Casco central. En pleno corazón de la ciudad, las veredas tienen huecos y están desniveladas. Néstor Mendoza

Para la residente Carmen Potes, es fundamental que el Cabildo le apueste a esta obra, incluso para atraer al turismo.

Para Potes caminar por el centro de Playas, una de las zonas más concurridas por el turista, es un suplicio. “ He tropezado decenas de veces porque las pocas aceras que hay aquí tienen más 50 años y están rotas y desniveladas ”.

Nadie está pensando en el adulto mayor, la persona con discapacidad o con dificultades para caminar, coinciden los consultados. “Estamos abandonados”, se quejan.

Vamos a reformar la ordenanza que tenemos para que el Cabildo se encargue de la regeneración. Las pocas aceras que los habitantes han hecho han generado deformidad en la estética.

Rody Loor

concejal del Municipio de Playas

Frente a este tema, el concejal Rody Loor, presidente de la comisión de Obras Públicas, Planificación y Presupuesto financiero, asegura que si los trabajos no se han hecho es porque en la anterior administración se creó una ordenanza que resolvió que sea el propietario de la vivienda el que construya las veredas; lo que no ha resultado, explica, debido a que los pocos que lo hicieron, les dieron forma a su manera, reflejando así un entorno desordenado.

“En marzo del 2021 vamos a presentar un proyecto de reforma a esta ordenanza para que sea el Municipio quien se encargue de estas obras y haga esta inversión pública; que la recuperaremos a través de las inversiones especiales por mejoras, que es el mejor mecanismo para hacerlas”, explicó.

Sin aceras, las calles que se asfalten y la señalética que se ponga, terminan siendo incompletas. Necesitamos obras integrales, obras que ayuden a los habitantes de todas las edades.

Guido Plúas

residente del cantón

El alcalde Dany Mite confirmó la información a EXPRESO y adelantó que, tras las molestias que se viven en el casco central, se está analizando cuándo iniciar ya con la regeneración. “Lo necesitamos de forma inmediata. Si quieren atraer a los visitantes, hay que darles seguridad para que se movilicen. Hay que pensar en eso”, hace énfasis Laura Cedeño, guayaquileña que vacaciona en la localidad.