Veintiséis sectores de Guayaquil, sin agua entre el 23 y 26 de octubre

La historia se repite como cada semana. Esta vez, según informó Interagua a través de sus redes sociales oficiales, serán 26 los sectores de Guayaquil los que se quedarán sin agua, en distintos horarios, entre el 23 y 26 de octubre.

Jardines del Salado, la ciudadela Santa Leonor, Urdesa central, Saint Gallen, además de Los Álamos son apenas algunos de los puntos que se verán afectados, otra vez, por la falta del servicio.

📌 #TrabajosProgramados Interagua informa sobre trabajos programados a realizarse en la semana del 23 al 26 de octubre.



💧 Manténte informado por nuestros canales oficiales y toma las precauciones debidas. pic.twitter.com/cySwoMzDSo — Interagua C. Ltda (@interagua) October 20, 2023

Este 23 de octubre, de 9:00 a 13:00, por trabajos preventivos en la "búsqueda de fugas", no tendrán agua potable ni Jardines del Salado, ni Santa Leonor, vecindarios ubicados en el norte y que ya han sufrido cortes, según ha denunciado la ciudadanía, en repetidas ocasiones.

"Otra vez, ¿es en serio? Me tienen ya harta Interagua. La semana pasada también nos quedamos sin agua por horas, en pleno día de elecciones. Ya párenle con su mal servicio. ¿Qué les pasa?", se quejó Belén Granizo, habitante de Jardines del Salado; donde las quejas apuntan también a la falta de mantenimiento de las alcantarillas y el mal olor que de ellas se percibe.

En Urdesa Central, por instalarse un sifón, ese mismo día los hogares no tendrán el servicio por siete horas, desde las 9:00. En este punto específico es donde las quejas se multiplican y suben de nivel. Los residentes tildan de inoperante a la concesionaría. Aseguran que cada semana o al menos unas tres veces al mes, "por cualquiera que sea la razón", no tienen agua en los grifos.

"Por mal servicio uno puede demandar y aquí eso sobra. Cambien las tuberías , ya den ese paso. Si no quieren que Guayaquil entero se les vaya encima, cámbienlas ya y opten por el cambio y por darnos de una vez por todas el servicio que merecemos y por el que pagamos", sentenció Jhon Rendón, residente.

El 24 de octubre, también de 9:00 a 16:00, el servicio se suspenderá por completo en la parroquia Ayacucho. Que lo harán para rehabilitar la red de agua potable, indica el comunicado; aunque la ciudadanía advierte que estará atenta a que se cumpla con el horario establecido. "Si no vuelve, reuniré a los vecinos y el mismo lunes me iré en contra de Interagua. Ya no me importan las razones por las que se va el agua. Solo no quiero que siga ocurriendo. Me agobia la situación. Me llena de rabia", aseguró Norma Caicedo, propietaria de un negocio.

