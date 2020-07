“No queremos parches, sino agua de forma permanente”

Los habitantes de la ciudadela Urdesa no quieren más reparaciones, afirman estar cansados de los parches. Y es que el sábado anterior, luego de que la tubería de la calle Guayacanes volviera a reventarse provocando un nuevo corte de agua de prácticamente todo el día, personal de Interagua la reparó, como lo ha hecho ya en repetidas ocasiones. Y eso, más allá de calmar los ánimos de los moradores, los llevó a cuestionarse hasta cuándo deben lidiar con las reparaciones. “Siempre pasa lo mismo”, se quejaron.

La pregunta que se hacen surge tras la incógnita de saber por qué el consorcio a cargo del servicio, no apunta de una vez a cambiar la tubería completa. Más aún si esta, como lo confirmó a EXPRESO la vocera de Interagua, Ilfn Florsheim, tiene entre 40 y 50 años instalada. Esa, sumado al hecho de que el acueducto de 400 metros lineales “está sometido a la vibración permanente de la circulación de los vehículos”, dijo, es la razón por la que se presentan los problemas.

“Queremos que la cambien porque estamos hartos de quedarnos siempre sin el servicio. En los últimos 9 meses, al menos hemos tenido 8 cortes. Es ilógico, extremadamente absurdo. Que la cambien. Están gastando más dinero en arreglar la tubería. No queremos más parches, simplemente no los queremos”, precisó indignada Ana María Vélez, propietaria de una peluquería del entorno.

Al respecto Florsheim, quien reconoce que técnicamente esta debe cambiarse y adelanta que las obras de rehabilitación de los tubos constan en el proyecto Plan de Reducción de Agua No Contabilizada (Pranc), del que no precisó cuándo se llevará a cabo o si se hará; asegura que dar luz verde a la obra, en la calle Guayacanes, implicaría invertir cerca de $ 120.000.

Las tuberías. A decir de Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, tienen una vida útil de 30 años. Si la calidad del agua es buena, podrían durar más.

“Se invierte cerca de $ 2.000 en cada reparación. Al momento, el costo por los arreglos hechos, desde el 2014, asciende a $ 22.000, lo que representa un 18 % del total requerido”, dijo.

Vivo en Urdesa hace ocho años y los daños en las tuberías los he sentido desde entonces. Urge que planifiquen, cambien totalmente el tubo, pero lo hagan ya, sin demora.

Hussein Bzeih,

morador de Urdesa

Sin embargo, a los habitantes ese argumento no los convence. “Si nos reflejamos en los números, entonces estamos hablando de que hubo solo once daños. En efecto, los problemas los percibimos desde el 2014, pero anualmente experimentamos entre 4 o 5 daños. ¿Qué digo con esto? Que son más de 50.000 los que se ha gastado hasta ahora y que, con un esfuerzo, se pudo completar lo que faltaba para optar por el cambio total. Que no nos digan que el problema es de dinero. Todo se resume en la falta de planificación”, recalcó Omar Beltrán, habitante de Urdesa.

Joselyn Bermúdez, dueña de una lavandería del sector, contó que solo en este año los cortes de agua por arreglar la tubería han sido tres. Agregó que cada vez que esto ocurre deja de trabajar: la suspensión dura horas. El fin de semana fue así y no obtuvo ganancias.

Daño. La última vez que Urdesa se quedó sin agua potable fue el sábado 11 de julio, por la rotura de una tubería en las calles Guayacanes y Segunda. AMELIA ANDRADE

“Perdí $ 60 y eso me molesta porque la situación financiera que estamos viviendo es dura para todos. La cuarentena nos dejó en pausa y estamos tratando de levantarnos, de a poco. No queremos seguir pasando por esto, que el daño de una tubería no sea la razón para no poder trabajar. Eso no”, repitió una y otra vez Bermúdez.

El último sábado tuve que comprar botellones, para atender en el restaurante. Me ayudé también de mis vecinos que tienen cisterna y me proporcionaron agua. Mauricio Maldonado,

​dueño de un restaurante

Pero lo que más le preocupa hoy a la ciudadanía, que además lamenta tener que ver siempre un hueco en la intersección de las calles Guayacanes y Segunda , donde se encuentra la tubería madre y se hacen los trabajos; es no tener una cisterna en sus locales y viviendas.

“Ahora que, por la llegada del coronavirus, debemos lavarnos de forma permanente y tenemos que entrar a casa e inmediatamente bañarnos, me preocupa más que nunca no contar con esa estructura. Muchos creerán que estamos exagerando, que los cortes son esporádicos y que podemos vivir sin agua unas horas, un día . Yo, como residente, no lo veo así”, señala Adrián Navas. Las razones son claras, advierte. “Pago impuestos, pago por los servicios y el daño ha sido el mismo siempre”.

Navas también cuestiona que Interagua no cambie la tubería de forma definitiva.

María Baquerizo, secretaria del Comité Pro Urdesa, se une al pedido y hace un llamado a que el personal de Interagua se reúna con ellos para plantear una solución inmediata.

La rotura de la tubería en Urdesa no es nueva. Interagua arregla una parte y luego se daña más adelante. Entonces lo mejor es que cambien totalmente el tubo. Joselyn Bermúdez,

dueña de una lavandería en Urdesa

“Interagua ya debe fijar una fecha para cambiar esta y otras tuberías que están en un estado similar y tienen más de 40 años. Todos vamos a pasar por lo mismo, entonces prevean. Es peligroso quedarse sin agua potable cuando aún Guayaquil está en emergencia sanitaria ”, piensa.

Los reclamos de los residentes también se plasmaron en las redes sociales, como Twitter, donde los usuarios enumeraron las fechas de los cortes que habían experimentado este 2020, y detallaron los efectos de no contar con el líquido.

“He salido a comprar cinco botellones de agua para bañarnos y lavar la ropa porque hoy fue día de compras, debo desinfectar todo. Autoridades, ¿acaso ustedes van a responder por todos los gastos adicionales que tenemos? Actúen, por favor. Aún están a tiempo”, sugirió Washington Pascual, residente.

CORTE PROGRAMADO

Desde las 02:00 de hoy hasta la 01:00 de mañana, al menos 50 sectores del sur no tendrán agua, según publicó Interagua. La suspensión se da por la instalación de una válvula reguladora de presión de 600 mm en la avenida 25 de Julio.

Las ciudadelas Las Acacias, La Floresta, Las Malvinas y Las Tejas constan entre las afectadas.