Cincuenta sectores del sur se quedan sin agua por 23 horas

Desde las 02:00 de este 17 de julio hasta la 01:00 del día siguiente, al menos 50 sectores del sur no tendrán agua, según publicó Interagua en su cuenta oficial de Twitter. La suspensión se da por la instalación de una válvula reguladora de presión de 600 mm en la avenida 25 de Julio, que permitirá optimizar, dice el comunicado, las presiones del líquido en esas zonas.

Las cooperativas 1 de Septiembre, 17 de Septiembre, 25 de Septiembre, 28 de Mayo , 9 de Julio, 9 de Octubre, Assad Bucaram, Bloque Primavera, Brisas del Estero, Guangala, Luis Morejón, Del Periodista, Comando Duro, Coviem, Covitap, Jambelí, La Paz, Las Acacias, Floresta, Las Malvinas, Las Tejas, Las Terrazas, Rumiñahui II, Santa Martha, Santa Mónica, Santiago de Guayaquil I-II, Santiago Roldós,, Valdivia y los Guasmos; constan entre los sectores afectados.

Trabajos de instalación de válvula reguladora de presión para optimización del servicio.



📆Viernes 17 de julio de 2020



⏰02h00



Una vez finalizadas las tareas, el suministro se restablecerá de manera paulatina y se normalizará el servicio a las 01h00 del sábado 18. pic.twitter.com/xyBHw2pkiw — Interagua C. Ltda (@interagua) July 15, 2020

Para los habitantes, que aseguran haber experimentado suspensiones similares ya este año, si bien la obra apunta a mejorar el servicio, son demasiadas las horas que se quedarán sin el líquido vital.

"A diferencia de otros sectores u hogares de clase media, mi familia no tiene dinero suficiente para estar comprando cinco, seis botellones de agua. Me preocupa. Como ya lo hemos dicho antes, sobre todo por la crisis sanitaria que seguimos enfrentado. Mi esposo y yo trabajamos, entramos y salimos. Los botellones que pueda comprar, no nos alcanzarán para logran desinfectarnos como queremos y se recomienda", aseguró Erika Sandoval, habitante de la ciudadela Valdivia.

Una opinión similar tiene Emma Carrasco, habitante de la ciudadela Las Tejas. Ella ha confirmado que, a fin de gastar más de lo debido, almacenará agua en los tanques que tiene en casa. Sin embargo le preocupan los mosquitos. "Sé que en un día resulta imposible que se forme un criadero, al menos eso es lo que creo. No obstante, pienso que se sentirán atraídos por el líquido. De por sí aquí tenemos como vecinos a los vectores, decenas de ellos. Solo espero que la suspensión no dure más de lo debido y que realmente sirva para evitar futuros cortes", señaló.

Hoy, en otros sectores de la ciudad como la Alborada los residentes aseguran que no cuentan con el servicio y solicitan al consorcio que les precise a qué hora volverá. Carla Mendoza, habitante de la cuarta etapa, asegura que ayer por varias horas hubo también otra suspensión. "No nos avisaron, al igual que hoy. Por lo menos adviertan que habrá un corte para almacenar la cantidad de agua suficiente. Ahora no sabemos qué hacer", se quejó.