Los cuatro males que rondan a Terranostra

A los habitantes que residen en la ciudadela Terranostra, ubicada en el kilómetro 13,5 de vía a la costa, no les preocupa únicamente la construcción del centro de acopio en la etapa Tarragona, sino que también el estado en el que se encuentran sus áreas verdes, vías y lagunas, además de los contenedores que hace una semana, como lo publicó EXPRESO, el Municipio les colocó en uno de los accesos de salida de la urbanización.

Ayer, luego de las publicaciones de este Diario, en las que se reflejaron las molestias y el enojo por parte de los representantes de las 14 etapas que conforman el complejo habitacional; al lugar llegaron el director municipal de Aseo Cantonal, Gustavo Zúñiga, y el concejal Jorge Rodríguez para despejar las dudas en torno a la construcción de la estación de transferencias (objetivo que no se logró). Y escuchar sus reclamos frente a otras necesidades que, dijeron indignados los residentes tras la reunión, tampoco tendrán solución inmediata. A continuación los detalles del encuentro.

Centro de acopio.

Aunque las familias esperaban que el Cabildo les comunique que la construcción de este espacio ya no se daría en el sitio actual, es decir, en el macrolote ‘S’, al pie del carril de servicio y a escasos metros de las viviendas de Tarragona; Zúñiga fue firme al señalar que los planes no han cambiado y que la edificación se realizará allí. Contra viento y marea.

La Federación de Urbanizaciones de vía a la costa apoya cambiar de lugar el centro de acopio, como proponen los habitantes de Tarragona. Christian Vinueza

El director municipal, pese a las sugerencias de los habitantes y los reclamos que aseguraban que nunca la empresa constructora socializó con ellos el tema previo a la adquisición de sus viviendas, explicó que la obra no puede construirse en otro lugar porque eso implicaría que los carros recolectores de basura ingresen a las vías internas de la urbanización, y estas se dañarían.

“Hay un retiro de 4 metros, una franja vegetal como dice la norma. No pueden ingresar camiones recolectores de 35 toneladas a la urbanización, porque la vía de acceso se destruiría. Por ello , el terreno tiene que estar hacia la calle para ubicar correctamente el centro de acopio. Jorge Rodríguez,

​concejal de Guayaquil

Si se construye el centro, yo tendría que llegar todos los días a mi casa, a un lugar que por estar junto a un basurero ya no quisiera llegar. En los planos nunca se habló de esta obra. Sigo pagando esta casa, ahorré para esta, la he pagado con gusto. Ahora no pasa lo mismo. Y ni siquiera puedo pensar en arrendarla, no creo que nadie quiera vivir ahora aquí. Eduardo Jácome,

​residente de Tarragona

Zúñiga defendió que la obra será hermética, ventilada y diseñada de tal forma que no se perciban olores, ni se tope el acueducto que pasa bajo el terreno, pero los ciudadanos no quedaron conformes. No aceptaron las razones que les proporcionaron y advirtieron que continuarán con el proceso legal que iniciaron semanas atrás en contra de la constructora Vigerano de la empresa Etinar, a cargo de la edificación, por vulnerar sus derechos.

“Lo que hemos visto hoy son apenas unas pequeñas escaramuzas que se han dado en torno al tema. No hemos llegado a un acuerdo, sin embargo, Tarragona sigue en la lucha”, coincidieron.

Contenedores

Teniendo en cuenta que desde que se colocaron los vagones, a decir del presidente de la etapa Bonanova, Víctor Chung Zang, en el sector se percibe mal olor; los residentes solicitaron al Cabildo que los muevan y reubiquen en los terrenos que están desocupados y alejados de las viviendas; pero la respuesta que obtuvieron tampoco fue afirmativa.

Solo pedimos que muevan los contenedores a otro lado. No solo es el mal olor que generan, dificultan la circulación. No se necesita estudios para confirmar ese hecho. Víctor Chung Zang

presidente de la etapa Bonanova

Zúñiga aseguró que primero hará estudios que confirmen que es así y de serlo, pensará en una solución. Mientras tanto no habrá ningún cambio, recalcó, al asegurar que los contenedores fueron allí colocados para evitar que los residentes tengan que contratar vehículos externos para que les retiren la basura y esta “sea almacenada en depósitos no autorizados ”.

Los vagones están ubicados a un costado de la vía de salida de Terranostra. Los vecinos apuntan a que la instalación se dio para ejercer presión para aceptar la construcción del centro de acopio. Freddy Rodriguez

Lagunas

Para las familias de Terranostra, uno de los mayores problemas recae en el estado de las tres lagunas que son parte del entorno y cuyas aguas, donde habitan peces, están verdes, emanan malos olores y se han convertido en un foco de infección.

Hecho. A los residentes les apena y molesta ver la coloración que tienen las aguas de la laguna ubicada al ingreso de la urbanización. Juan Faustos

El mantenimiento de estos cuerpos de aguas está a cargo de Vigerano. Sin embargo, por en ellos existir vida, explicó el concejal Jorge Rodríguez, solicitarán a Interagua que solucione el problema de forma inmediata y ejecute controles y limpieza de forma periódica.

“No puede ser que aquí esté pasando esto. A las lagunas les falta oxigenación”, señaló. Consultado por el tema, Guillermo Jouvín, gerente de Vigerano, aseguró que la obra fue entregada ya a Interagua. “He hecho incluso reclamos, hay presiones por todos lados. Eso debe ser aclarado...”, señaló.

Los problemas que percibimos, tienen años. Las lagunas son hermosas, pero no hay mantenimientos: huelen mal, están verdes, faltan trabajos. Una incluso está seca. Cecilia Garcés

presidenta de Tarragona

Jardín. Una de las áreas verdes es utilizada por Vigerano como bodega de materiales de construcción. El Municipio solicitará la limpieza del área y que sea cercada JIMMY NEGRETE

Vías internas

Los huecos que se observan en las vías de acceso y salida han generado incidentes y daños en los vehículos, advierten residentes como Kathya Delgado, de la etapa Ibiza. La obra, dijo Rodríguez, está a cargo de Vigerano, al menos hasta que Terranostra sea entregada al Municipio. Y eso es lo que más le preocupa a los moradores.

“Si en quince años no ha sido entregada, quién me asegura a mí que pronto lo harán. Estamos con los brazos cruzados. Estamos cansados de presionar y estar pidiendo siempre, y cada vez con más frecuencia, a la inmobiliaria que cumpla con sus obligaciones ”, manifestó María de Lourdes, de Mallorca, presente en la reunión.

Al respecto, Jouvín reconoció a este Diario que el complejo habitacional no ha sido entregado, pero porque el Municipio le exige que entregue la obra completa y eso implica la construcción del centro de acopio, que forma parte del Plan Maestro y que me deben aprobar. “En este Plan consta la regeneración y entrega de la vía principal que hoy reclaman”. Por lo tanto si no puede ejecutar una obra, tampoco pueden seguir con la otra, sentencia.

"Estamos a la espera de que se levante la medida cautelar (interpuesta por los residentes y aceptada por un juez) o que el juez la ratifique porque no sabemos que va a suceder. Y una vez que eso se resuelva, automáticamente estoy obligado a continuar con la obra y regular la documentación en el Municipio, que es básicamente terminar el centro de acopio, en el que no me demoraré más de 30 días, bachear las calles y ponerle una buena capa de asfalto", argumentó.

En la reunión, en la que estuvieron también presentes los directivos de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa, liderada por Guillermo Ayala, expresidente del comité de Puerto Seymour, los residentes también solicitaron al Cabildo que exijan a Vigerano que no utilice más un espacio destinado como áreas verdes, como bodega de materiales de construcción.

Las autoridades municipales, entre quienes estuvo además el director de Control de Edificación, Cristhian Ponce, corroboraron esa información luego de una inspección en el sitio; y se comprometieron a solicitar a Jouvín que limpie el área, retire los objetos y herramientas que ahí se encuentran; y que además la cerque.