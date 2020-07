Una inspección municipal definirá cuál es el destino del centro de acopio

Están más tranquilos, aunque desconocen aún cuál será el veredicto final. Creen que será a su favor. Y es que luego de que EXPRESO publicara una nota que evidenció el descontento de los habitantes de la etapa Tarragona de la urbanización Terranostra, ubicada en el kilómetro 13,5 de vía a la costa; respecto a la construcción de un centro de acopio y la reciente colocación de contenedores de desechos sólidos en una de las vía de ingreso de la ciudadela, los representantes del Municipio se reunieron con los afectados.

Según explica Carlos Pástenes, miembro de la Federación de Urbanizaciones de vía a la costa, agrupación que apoya los reclamos de sus vecinos por sentirse también afectadada por la obra, estuvo presente en la reunión con Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal y el concejal Jorge Rodríguez; el Cabildo hará una inspección, entre el lunes y martes próximo, en el complejo habitacional para constatar las molestias generadas. Y el miércoles, conforme a lo previsto, habrá una asamblea con los presidentes de cada una de las etapas de Terranostra.

"Allí, el personal municipal dará los argumentos técnicos respecto a la obra, se hablará de la ubicación del centro de acopio y si es la idónea o no, y se tomarán posibles soluciones", explica.

Rodríguez, con quien EXPRESO dialogó este 3 de julio, corrobora la información. Y además asegura que en tal encuentro se hablará también de otras obras que, como indicó Kattya Delgado, residente de la etapa Ibiza, preocupan a la población de Terranostra. Entre ellos el estado de sus vías internas y de las lagunas que forman parte del entorno y cuyas aguas presentan una coloración verde, como lo comprobó este Diario.

Hecho. A los residentes les apena y molesta ver la coloración que tienen las aguas de la laguna ubicada al ingreso de la urbanización. Juan Faustos

"Por años hemos pedido que se solucione este malestar, que surge precisamente porque la urbanización, por parte de la constructora Vigerano de la empresa Etinar, no ha sido aún entregada al Municipio. Queremos vivir bien y en un entorno saludable. No es justo que vivamos así. Las lagunas, que deberían una de las cosas más bonitas de nuestro vecindario, emanan hasta malos olores . No queremos vivir así", lamentó la residente.

En una entrevista anterior, Zúñiga se refirió al tema y precisó que una de las razones por las que no se había llevado a cabo aún la entrega del complejo es porque esta no contaba todavía con la estación de transferencias.

A la fecha, los residentes se oponen al levantamiento de esta por varias razones: que no se les haya advertido de su construcción al momento que adquirieron la vivienda, y por el temor a percibir malos olores, ya que el lugar destinado para la obra está ubicado a escasos metros de las viviendas de Tarragona.

Eduardo Jácome, residente de esta etapa, es uno de los más afectados, ya que su casa colindaría con el espacio que, de aprobarse la edificación (algo que dio por confirmado Zúniga el pasado miércoles), almacenaría la basura de las 1.432 familias que habitan en todo el vecindario. Razón por la que Jácome ha barajado la idea hasta de cambiarse de domicilio.

Que el centro de acopio esté adosado a las viviendas no lo aceptamos. Más aún cuando el acueducto pasa por debajo del terreno. Nosotros hemos sido testigos de la cantidad de averías que ahí se han dado, entonces hay que tener presente eso. Y es que si se daña, no solo Terranostra y vía a la costa se queda sin agua, la afectación llegaría hasta la península (Santa Elena) Ricardo Yépez,

​habitante de Tarragona

En la reunión, llevada a cabo al término de la tarde del pasado 2 de julio, entre los afectados y los directivos municipales, a decir de Rodríguez, se despejaron una serie de dudas. "Les explicamos el proyecto, despejamos un montón de dudas, se quedaron más tranquilos, pero nos pidieron que socialicemos el proyecto y hagamos la inspección... Y es lo que vamos a hacer", agregó.