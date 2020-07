Viteri anuncia nuevo plan habitacional que se ubicará en vía a la costa

La reactivación económica de Guayaquil está marcada con la edificación de un nuevo plan habitacional en vía a la costa. Así lo anunció la alcaldesa Cynthia Viteri, durante su enlace radial este miércoles 8 de julio, donde detalló que el proyecto, del que no dio mayores detalles, será construido en dos fases y ha sido denominado como 'Los Geranios'.

El programa, que arrancará luego de dos semanas, tendrá 1.080 viviendas. Cada una costará 36.000 dólares y las cuotas mensuales serán entre los 116 a 118 dólares. "Será un sitio seguro, con áreas verdes comunes, piscina y más", aseguró Viteri.

Las personas podrán inscribirse a través de una página web y en los días siguientes recibirán notificaciones. Asimismo, detalló que la reactivación económica tendrá una base con la línea de crédito de 50 millones de dólares, y que estará listo en dos semanas.

"Hubo cambios en el banco y se volvió a retomar el tema con la entidad. Nosotros ponemos 50 millones, daremos créditos de cinco mil a siete mil dólares , con tres meses de gracia", agregó.

El proyecto habitacional, del que solo se sabe que se construirá en dos fases, cada una con 540 viviendas; se suma al ya lanzado a inicios de este año, llamado Bella Vita 2 y cuya construcción, como publicó meses atrás EXPRESO, generó malestar entre los habitantes del sector; al considerar que la zona no cuenta con la infraestructura necesaria para soportar esa carga, especialmente porque conocen los problemas de movilidad que, como ha publicado este Diario, complican su circulación diaria en horas pico.

“Si se van a hacer 5.000 viviendas, creo que nos corresponde a todos saber de qué manera van a solucionar los problemas de sanidad y movilidad. Si vamos a seguir viviendo a punta de plantas de tratamiento. Estamos hablando de vivienda popular, aquello implicará que entren más buses, más líneas que los movilicen. Es decir, más tráfico. Aunque, claro, peor sería que estas familias salgan en sus carros propios. De todas maneras, eso va a ser un impacto fuerte a la movilidad de toda la vía a la costa”, cuestionó en ese entonces Carlos Ochoa, expresidente de la urbanización Belo Horizonte.

Hoy tras el anuncio de Viteri, a ciudadanos como Martín Valverde, de la ciudadela Los Ángeles, le preocupa lo mismo. "¿Qué vamos a hacer con el tráfico? Ojalá y todo esté bien planificado. No lo entiendo. Si llevamos años sufriendo los efectos del congestionamiento y de no tener vías alternas, ¿por qué se permite la construcción de más viviendas? No digo que la gente no debe venir a vivir a este sector, eso no. Lo que reclamo es que antes se amplíen las vías o se haga una vía alterna. Nada de eso tenemos. Siempre nos ha faltado plan ", sentenció.

En el enlace también señaló que la obra del puente de la Aurora, que se vio paralizada al igual que la Aerovía por cerca de cuatro meses, estarán listas en noviembre próximo.

Por otra parte, el cambio de color de semáforo en la ciudad, dijo que continuará en análisis por parte del COE.