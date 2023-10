Nuevos cortes de agua en Guayaquil, ¿qué barrios serán afectados?

Otra vez Guayaquil sin agua. A través de un comunicado publicado por Interagua en sus cuentas oficiales, la entidad dio a conocer que entre el 10 y 12 de octubre serán al menos 20 los sectores de la ciudad que se quedarán sin agua; lo que llena de indignación a las familias, que denuncian estar hartas de que cada semana se queden sin el servicio.

Urdesa Norte y Lomas de Urdesa no lo tendrán este 10 de octubre, por ocho horas desde las 9:00. Según la información oficial, el corte se da para investigar las cámaras de la red de agua potable.

📌 #TrabajosProgramados Interagua informa sobre trabajos programados a realizarse en la semana del 9 al 14 de octubre.



💧 Manténte informado por nuestros canales oficiales y toma las precauciones debidas. pic.twitter.com/gNyTqzVqIU — Interagua C. Ltda (@interagua) October 7, 2023

Para Amelia Medina, quien habita en Urdesa, resulta ya insostenible que cada semana pase lo mismo. "La semana pasada y la anterior también hubo suspensiones. ¿Las razones? Varias según la empresa, pero por favor, ¿por qué siempre lo mismo? Las autoridades saben que los cortes se dan porque nuestras tuberías están obsoletas y no sirven para nada. Pero no invierten. Entiendo que la inversión debe ser muy alta, pero lo que están haciendo ahora no son más que parches. Cuando se rompan todas las tuberías en hilera, ahí quiero ver que hacen", cuestionó.

La primera etapa de Mucho Lote 1, ese mismo día, no tendrá el líquido vital desde las 9:00 hasta las 15:00; mientras que al día siguiente, el 11 de octubre, los perjudicados serán los residentes de la etapa 1 y 2 de Portal del Sol, en vía a la costa; donde ya hay históricos reclamos por el servicio que reciben por parte de Interagua.

"Son años los que llevamos ya conviviendo con las interrupciones. Acá no llegan las obras y las falencias que tenemos tampoco se solucionan. Según el comunicado de Interagua, serán 10 horas las que no tendremos el servicio, diez horas. ¿Qué nos tocará? Recoger en recipientes y comprar botellones o agua a los tanqueros, lo que representa un gasto que cada vez es más frecuente. No entiendo qué tipo de trabajo hace esta compañía, pero les aseguro que no es bueno", lamentó Óscar Rendón, habitante de la urbanización.

El motivo de la suspensión es este sector se da para desinfectar y limpiar las reservas, reza el comunicado. Un motivo que los habitantes pasan por alto porque lo atribuyen a "una excusa más para que la zona se quede seca".

"A mi ya no importa saber qué tipo de trabajo harán, sino la solución que darán al problema. Me cansa escuchar argumentos cada vez y cuando. Pido al Municipio que controle esta situación. Vivir así es imposible... La gente se queja de Durán, que ha sido víctima de la falta de planificación de las autoridades del pasado; pero acá, en vía a la costa, vivimos una situación similar. O que podría causar molestias similares", indicó Álex Garnicha, también residente.

El 12 de octubre será el turno de la cooperativa Sergio Toral, donde no habrá servicio entre las 9:00 y las 15:00.

