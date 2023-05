La Alborada, invadida de malos olores generados por el colapso de alcantarillas

Los habitantes de las etapas 1 y 2 de la Alborada, en el norte de Guayaquil, denuncian no soportar un día más conviviendo con las aguas colapsadas de las alcantarillas. Aseguran que han denunciado del hecho a Interagua ya en repetidas ocasiones, pero que el problema continúa.

"No sé si están tapadas, si las alcantarillas o su sistema o tuberías son angostas, no sé si hay una cajonera bloqueando algo, no sé nada de eso. Lo que sí sé es que no puedo vivir un día más percibiendo esta fetidez que me tiene hasta mareado. No podemos ya vivir así, son meses enteros", se quejó Daniel Romero, habitante de la etapa 1 del vecindario.

@EcapagGye @interagua @aquilesalvarez por favor en Alborada 1ra y 2da etapa estamos sufriendo de los colapsos de aguas servidas, este problema es delicado ya que limpian pero a los pocos días colapsan nuevamente por favor vuestra ayuda! pic.twitter.com/NroeknNvOF — CB Alborada Progresa (@alboprogresa) May 21, 2023

Noemí Alvarado, quien habita en el mismo sector, asegura que la molestia es tal que no se puede ni comer en paz. Para ella, lo que están viviendo las familias es lo mismo que, por años, vivieron o "siguen viviendo" quienes residen cerca de las lagunas de oxidación de Guayacanes Samanes.

"Siempre se ha dicho que esos olores son nauseabundos, que han enfermado a las familias y que se lo percibe por cuadras. Acá está pasando exactamente igual, aunque el tamaño del problema es menor. Aun así nadie ya se acerca a los parques de la zona porque ese agua podrida está ahí, estancada. Llegas a jugar o a pasar el rato, pero solo sientes náuseas. ¿Qué tipo de convivencia es esta? ¿Podría usted vivir con un 'vecino' así?", se cuestionó.

A través de la cuenta oficial de Twitter de la primera etapa de la Alborada, sus líderes han dado a conocer la problemática, acompañada de pruebas, entre imágenes y videos.

"Por favor en la Alborada, primera y segunda etapa, estamos sufriendo de los colapsos de las aguas servidas. Este problema es delicado ya que limpian, pero a los pocos días colapsan nuevamente. Por favor, vuestra ayuda", anunciaron.

Esas aguas puercas no solo rodean el parque al que ya no pueden visitar los niños. Esas aguas se trepan o tapan ya las aceras y llegan incluso a tu puerta. A veces los patios huelen horrible. Cuando llueve, no hay familia u hogar que se salve de esto. Amanda Valle,

​habitante de la Alborada

Los vecinos exigen que en el sitio se ejecute un trabajo integral y no "de tipo parche". "El personal cree que porque vienen un ratito a limpiar ya todo queda bien, pues no. Por eso mismo es que 3 o 5 días de la semana, la situación se torna igual. Es la falta de atención y seriedad el que nos tiene así. Señores, entiendan de una vez. Obras parche no les sirven a nadie. Urge un trabajo real, que vengan a inspeccionar como se debe", se quejó Érika Machado, habitante de la segunda etapa.

De forma similar opinó Fanny Calle, habitante del vecindario, que se quejó de todo el sistema de agua potable como tal, y atribuyó aquello a la falta de atención. "La Alborada no está sufriendo solo ahora, solo hoy. Aquí nos inundamos en cada lluvia, los medidores se dañan, el agua se va a cada rato y ni siquiera avisan... Esto no es casualidad, es falta de atención y compromiso con los usuario. Una situación que se replica en otros puntos de la ciudad", sentenció.