Entre este 29 y 31 de marzo, está previsto un nuevo corte de agua en al menos 53 sectores de Guayaquil. Así lo dio a conocer Emapag, a través de un comunicado enviado a esta Redacción la tarde de este 27 de marzo.

Según la institución, a fin de instalar un sifón que mejore la calidad del servicio, este se suspenderá entre las 9:00 y las 17:00 en sectores como la Coop. Santa Eufrasia, Los Ángeles, la Prosperina y la Asociación Comercial; mientras que en la noche, de 22:00 a 03:00, por pruebas en las redes para mejorar el servicio, se quedarán sin agua la ciudadela La Florida y las cooperativas Simón Bolívar, Nueva Generación, La Fortaleza, Voluntad de Dios, Mario Deprati, Colinas de La Florida, entre otras tantas.

#EmapagInforma: 🙌🏻🫡

Próximas suspensiones temporales del servicio de agua potable 🚰 por diversos trabajos a fin de optimizar la calidad del recurso.



¡Trabajamos por tu bienestar! pic.twitter.com/37vPIZxh6F — EMAPAG-EP (@emapagye) March 25, 2023

El mismo 29, asimismo por ejecutar pruebas en la red, 14 zonas del norte se verán afectadas por seis horas, entre las 23:00 y las 5:00. El aeropuerto, la ciudadela Simón Bolívar, Luis Vernaza, Adace; la cooperativa Guayaquil, el Instituto de Investigación Veterinaria; La Garzota I, II, IV y VI; el centro comercial El Terminal, Brisas del Estero, entre otras tantas, constan en la lista de afectadas.

Para la ciudadanía, que se den estos cortes, aunque les avisen de ellos previamente, no es lo que esperan. "Yo quisiera simplemente que ya no se den, cada vez son más constantes. No hay una semana, ni siquiera una, que no haya advertencias de este tipo. Son tantas que ya es ridículo", se quejó Emilia Ruiz, habitante de la ciudadela Adace.

En el mismo vecindario, Natalia Ordóñez exhortó a que Guayaquil priorice cambiar las tuberías obsoletas de alcantarillado, que ha sido un tema recurrente y criticado por la población. "Todos sabemos que esa es una realidad vigente, entonces yo no sé que esperan para optar por el cambio. Que no las cambien, que sigamos con cañerías viejas solo hará que se revienten, incluso con las mismas lluvias o el propio aguaje. No importa si están bajo tierra, todo el sistema está ya mal", se quejó.

El 30 y 31 la suspensión responderá a la misma razón: mejora en las redes. Y se irá por seis horas, desde las 23:00 hasta las 05:00 el 30 de marzo en los sectores Nueva Venecia, Luis Vargas Torres, Cristina Ponguillo, Los Palestinos, Alameda, Los Claveles, Eloy Alfaro, Assad Bucaram, Covitap, Esmeraldas Chiquita, Jaime Roldós, Malvinas, Cisne II y Puerto Lisa

El último día del mes, la suspensión la experimentará la ciudadela Guayacanes, de 10:00 a 16:00; y de 23:00 a 5:00, las cooperativas Casitas del Guasmo, Río Guayas y la parroquia Sucre.

@interagua ustedes como empresa NO VALEN NADA, una buena demanda se merecen por dejar sin agua a cientos de usuarios todas las semanas es la misma vaina CIUDADELA ALBATROS NORTE DE GUAYAQUIL como preparamos el desayuno bañarnos para salir a trabajar URGENTE — Liliana Arteaga (@lili_arteaga53) March 27, 2023

Este 27 de marzo, en cambio, se mantienen las quejas por la falta del servicio en la ciudadelas Albatros. La comunidad asegura que ya van casi 7 horas sin ver una gota en las llaves. Por lo que exigen una solución. Frente a esta queja, a través de un tuit en respuesta a la queja de una usuaria, Interagua indicó que el sector se encuentra afectado por un daño emergente, que ya lo estaban interviniendo.