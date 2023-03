Se suspende el servicio de agua potable por turbiedad en el golfo de Guayaquil

Tras una serie de quejas emitidas por los usuarios la tarde de este 25 de marzo que alegaban estar sin agua en distintos puntos del Gran Guayaquil, la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en La Puntilla (Samborondón) y La Aurora, (Daule), Amagua, emitió un comunicado en el que informó en el que debido a la turbiedad registrada en el golfo de Guayaquil, el servicio de agua potable fue suspendido.

"Se mantienen altos los niveles de turbiedad en el golfo de Guayaquil. Por ese motivo, nuestro proveedor Interagua, lo ha suspendido. La restitución, luego de una alerta roja, dependerá de que los niveles de turbiedad sean aceptables y permitan que se normalice la producción al 100 %", publicó en la cuenta oficial de Twitter.

A decir del comunicado, las zonas afectadas son la parroquia satelital La Aurora, en Daule; y en el caso de Samborondón, las ciudadelas Ciudad Celeste, el Buijo Histórico, El Cortijo; Jardines del Parque Magno, Barranca; y todas las urbanizaciones ubicadas entre Laguna Sol y Castelago, y Plaza Lagos y la isla Mocolí.

Pero este comunicado, que llegó horas después de que las familias reporten la falta de servicio, ha causado aún más indignación. "No me vengan a decir que el golfo se volvió turbio de la noche a la mañana. Esto debieron saberlo o medido muchas horas antes. ¿Por qué no avisaron con tiempo? No para recoger el agua, sino para abastecernos de otra manera. ¿Por qué siempre deben hacer lo mismo? Con el agua turbia o no, con inundación o no, o el desborde del mismo Guayas, jamás las autoridades avisan nada", se quejó Analía Ycaza, quien habita en Ciudad Celeste.

A Brigette Quintong, una de las afectadas, le preocupa saber por cuánto tiempo durará el corte. "Señores, cuál es el tiempo del corte. Nos interesa saber si estaremos así un día o dos, cinco horas o qué mismo. Que falta de planificación por parte de las autoridades. Hemos pasado inundados, con agua acumulada y sucia, alcantarillas que se levantan y, ahora, sin agua"

"Hace casi tres horas dejamos de tener el servicio y recién avisan del corte. ¿Qué les pasa?

¿Dónde está la planificación y los trabajos de prevención? Ahora solo falta que llueve y nos quedemos de brazos cruzados sin poder salir ni poder llamar a nadie que nos traiga los benditos botellones", lamentó Érika Cedillo, habitante de Villa Club.

En Guayaquil, aunque no se ha informado de una situación similar o que afecta a la ciudad, hay residentes de Guayacanes, Samanes y Mucho Lote, que como otras ocasiones, denuncian recibir el agua turbia. "La veo rara desde temprano, no es un agua clara, limpia... Tampoco es que está de color negro o con lodo, pero no me da confianza", informó Samantha Villarroel, de la quinta etapa de Samanes.