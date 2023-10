Vallas: 15 días para regularizarse y prevén que entren $ 4 millones

Valores que aún no ingresan a las arcas municipales, decenas de estructuras que aún no tienen el ‘sello’ de que son regulares, y aún se ‘cocina’ una nueva ordenanza para este tema. El caso de las vallas y rótulos publicitarios en Guayaquil tiene un nuevo episodio; el Municipio fijó que, hasta el lunes 23 de octubre, las monumentales estructuras que no cumplen con la normativa correspondiente a este 2023, se regularicen.

En agosto pasado, una comitiva del Cabildo, liderada por el secretario municipal, Felipe Cabezas-Klaere, dijo a EXPRESO que faltaban 8 millones de dólares por cobrar y apenas el 5 % de las estructuras contaba con permisos. En efecto, empezó esta jornada, que inició una vez que se publicó en el Registro Oficial, el 22 de septiembre, la segunda reforma a la Ordenanza Sustitutiva de Codificación y Reforma de la Ordenanza para la Instalación de Rótulos Publicitarios.

Cabe recordar que entre los hallazgos de esta nueva administración figura que solo 33 de 476 vallas y rótulos publicitarios que identificó estaban regularizados. Y ahora, con el plazo dado, el plan de la Alcaldía es llegar a 433 estructuras.

Ahora bien, en un recorrido realizado por este Diario en diferentes calles, aún se observa que en los largos cilindros negros no se estampa el nombre de la empresa o propietario, dejando ‘en blanco’ quién es el responsable de estos rótulos.

En medio de este escenario, el Municipio espera una recaudación de $ 4,1 millones correspondiente al año en curso y que también hay las “facilidades de pago concedidas por cobro de estructuras que habían sido instaladas entre 2017 y el 31 de mayo de 2021”, reza un reciente comunicado municipal referente al tema.

Durante este lapso, acota el Cabildo, la Municipalidad debió recaudar 16,7 millones, pero en el traspaso de gestión, se identificó que 8,1 millones no habían sido cobrados por la anterior administración, con Cynthia Viteri a la cabeza.

En el documento también se lee que según la reforma a la ordenanza (que ha tenido varias), se podrán acoger a este proceso todas las personas naturales o jurídicas con rótulos tipo C1 (valla publicitaria en espacio público), tipo C2 (valla publicitaria en propiedad privada), tipo G1 (pantalla led en espacio público), tipo G2 (pantalla led en propiedad privada) y rótulo tipo G3 (tótem en espacio público).

Luis Alfonso Saltos, director de Proyectos y Urbanismo de la Alcaldía, indicó, además, que para 2024 ‘nacerá’ una nueva ordenanza para esta actividad. Él apunta que con la norma queden las reglas claras y se pueda desarrollar de una forma “coordinada, organizada, planificada en el espacio público”.

En tanto, en la Gaceta Oficial está publicada la segunda reforma a la ordenanza sustitutiva de la codificación y reforma de la ordenanza para la instalación de rótulo y se detallan dos artículos. En el primero se han incorporado disposiciones transitorias, mientras que en el segundo se determinó sustituir en toda la norma la frase “No deberá adeudar al Municipio (se verificará en registros internos)”, por la siguiente: “No ser deudor moroso del GADM-G (se verificará en registros internos)”.

Esta segunda reforma a la ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo de Guayaquil, en las sesiones ordinarias del 24 y 31 de agosto de 2023, en primero y segundo debate, respectivamente, y que se dieron en forma presencial.

