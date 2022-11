Una vez más los reclamos, los gritos y hasta los insultos se escucharon en Urdesa. Esta vez no fue solo por la falta de agua, que fue un problema que aquejó al vecindario el fin de semana, luego de que por los trabajos que el Municipio está realizando en la intervención de la calle Guayacanes se rompiera una tubería; sino por los atrasos que esta obra generó en un tramo de la Víctor Emilio Estrada.

En este punto, en el tramo que va de Ilanes a Jiguas, el jueves iniciaron los trabajos para colocar un ducto cajón, los mismos que -aseguró el Cabildo a través de un comunicado- se mantendrían hasta el domingo. Sin embargo, la rotura de tres tuberías desencadenó una serie de atrasos; que ayer dejó como resultado un caótico tráfico, que se extendió hasta calles como la Plaza Dañín, en la Kennedy.

“Ha sido un lunes desastroso, uno de los peores que he vivido”, se quejó Oswaldo Buenaño, quien quedó atrapado en el tráfico alrededor de 40 minutos.

“¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? Un nuevo problema vial por otro mal trabajo municipal nos complica la existencia”, reclamó indignado Javier Maldonado, residente de Urdesa, quien se siente afectado por los trabajos del Cabildo. “Primero nos dejan sin clientes en fechas claves, luego nos dejan sin agua un fin de semana y ahora el tráfico se vuelve un caos. ¡Ya estamos hartos de esto! ¿Cuándo van hacer bien un trabajo?”, reclamó el morador, también propietario de un local comercial.

En el sitio, la irritación de la ciudadanía aumentó con el paso de las horas por la ausencia de los agentes de tránsito. “¿Dónde está la ATM cuando se la necesita? ¿Están en su casa? ¿En la oficina con aire acondicionado? ¿Están de vacaciones? ¿Qué pasa que nadie está haciendo fluir el tránsito?”, se quejó Valeria Bultrón, quien pasadas las 13:00 intentaba circular por la Plaza Dañín para llegar a su trabajo.

“Tuve que ir a Urdesa por una consulta médica y mi ida y retorno fue un completo infierno. He pasado más tiempo en la calle que en la oficina”, sentenció, mientras buscaba la manera de hallar un camino libre en medio del atolladero.

“Llevo 30 minutos en esta zona, parece que Urdesa está condenada a vivir con problemas viales”, gritó el conductor de una camioneta, que finalmente se trepó la vereda para escapar unas cuadras del caos vehicular en la calle Alfredo Pareja, donde eran direccionados los conductores que no podían circular por la Víctor Emilio Estrada.

Por el cierre de la vía y la falta de agua decidí no abrir el negocio. Las ventas han bajado demasiado con las calles cerradas y el tráfico tan intenso. Nadie quiere pasar por aquí. Belén Carrasco

​residente y comerciante de Urdesa

Mientras tanto, los peatones esquivaban a los carros, los huecos y las rocas para caminar entre los escombros producidos por los trabajos. “Preferí bajarme y caminar, creo que así llego más rápido, pero hay muchos huecos y los conductores están agresivos”, dijo la ciudadana Luisa Moreira, quien prácticamente corría para llegar a su trabajo.

Según Andrés Burbano, director municipal de Obras Públicas, los daños en las tuberías -y el origen de todo el desastre- se dieron porque los ductos que iban a ser reemplazados eran frágiles. “Solo con el vibrar del piso se pueden afectar, por eso los trabajos se han tardado”, dijo Burbano, justificando el corte de agua. “Esperamos tener habilitado este martes (hoy) la Víctor Emilio Estrada y que la circulación sea acondicionada ya totalmente”, sentenció.

Respecto a la finalización integral de la obra, cuyas primera y segunda fases han sufrido atrasos, como lo ha venido publicando EXPRESO, Burbano se limitó a decir que están ya en la parte final. “Esperamos culminar todos los trabajos para la primera semana de diciembre. Hemos tenido problemas porque las tuberías son demasiado antiguas y hubo desperfectos que no estaban previstos inicialmente”, comentó.

La mala coordinación del Municipio con la ATM hace que la ciudad se caotice. Hay demasiado tráfico en las principales arterias de la ciudad. Es un constante atascón todo Guayaquil Junior Campos

​conductor

Pero la ciudadanía ya no confía. Y no lo dice por los atrasos en las calles de Urdesa, sino en todos los antecedentes registrados. “En la Rodolfo Baquerizo Nazur hubo retrasos; los hubo también en la Benjamín Carrión, en la misma Kennedy. Todo siempre es igual. No hay planificación y hay afectaciones severas y directas”, precisó Walter Parra, de Urdesa.

“El 70% de las ventas ha disminuido en estos días. El fin de semana estuvimos sin agua. Ya el domingo preferí no abrir porque las ventas están malas y sin agua era peor. Con calles rotas y cerradas no se puede trabajar”, comentó Belén Carrasco, dueña de un negocio en este vecindario.