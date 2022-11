Tal como EXPRESO lo ha publicado, los comerciantes perjudicados por el retraso de la obra en la calle Guayacanes, en Urdesa, exigían y esperaban una compensación por parte del Municipio debido a los daños causados; sin embargo eso no será posible.

El director municipal de Obras Públicas, Andrés Burbano, explicó que esa idea no es legal. “La ley prohíbe que haya ese tipo de excepciones. La ley no permite que no se cobre porque hice polvo, etc. Es más, se debe cobrar un impuesto por las mejoras. El Municipio tratará de minimizar los valores, pero esos deben pagarlo los comerciantes”, enfatizó, agregando que luego de finalizados los trabajos se les va a permitir usar parte de la acera para que los comercios puedan sacar sus mesas.

Esta respuesta no agradó a los comerciantes que mantienen su postura de solicitar exoneración de otros impuestos debido a las pérdidas causadas que, alertan, han sido cuantiosas, debido a la falta de planificación y evidentes retrasos.

Franchesca Ferrero, representante de los comerciantes, decía a EXPRESO que esperaba una respuesta positiva del Cabildo “Realmente espero que el Municipio se haga cargo de cubrir esos rubros. Sería insólito que nos cobren, ya suficiente hemos tenido por culpa de los retrasos. Pedimos que se haga conciencia”, enfatizaba sin titubear. Días atrás, Ferrero;quien proponía una manera para resarcir todos los daños causados.

“Los costos de los permisos de funcionamiento son altos. Podemos cuantificar las pérdidas y sentarnos a negociar con el Municipio para los futuros cinco años. Quizás cruzar las pérdidas de nuestros establecimientos en estos meses por los permisos de funcionamiento de las entidades municipales sea una opción. Esto no es ganar-ganar, porque los que perdimos fuimos nosotros. Esperamos compensación por los daños sufridos”, planteaba la empresaria que recalca que siempre hubo oposición por parte de los dueños de los negocios y residentes para realizar la obra, sin embargo esta voz no fue escuchada y el director de Obras Públicas confirmó que el cobro se realizará.

“En la Copa Libertadores fuimos uno de los únicos tramos afectados. Hubo fiesta en todos lados, menos aquí. Eso es un daño. Un daño horrible”, se quejó Delia Cornejo, comerciante del sector.