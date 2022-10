Con evidente amargura y aun con tristeza, los propietarios de los negocios ubicados en la calle Guayacanes en Urdesa fueron testigos de cómo el Municipio sí era capaz de acelerar los trabajos de regeneración que en esa arteria se vienen haciendo, una acción que precisamente venían reclamando.

“Nos habían dicho que el 26 de octubre estaría lista la entrega de la primera fase, que debió estar lista en septiembre, pero nada de eso se cumplió. Fue la publicación de EXPRESO y lo que fuimos publicando en las redes lo que hizo que milagrosamente se hayan puesto a trabajar”, comentó ayer Franchesca Ferrero, principal representante de los comerciantes de una de la calles más concurridas de Guayaquil por su variada gastronomía.

Según relatan los comerciantes, la promesa inicial fue tenerla habilitada para que los extranjeros que arriben a la ciudad por la final de la Copa Libertadores puedan visitarlos, pero hace un día eso fue imposible.

“No hemos visto un solo brasileño. La obra estaba paralizada, no había trabajadores y cuando llegaban no hacían lo que les corresponde. Son indolentes”, se quejó Ferrero en un video que se viralizó en Twitter la noche del miércoles. En la publicación, la también propietaria de Moro Grill lamentó que su facturación del día no llegue ni a $ 30. “Las ventas han disminuido hasta un 95 %”, contó.

No pararemos hasta ver justicia en todas las obras de la ciudad. pic.twitter.com/lIoxDw4ewo — 🇪🇨FranFerrero🇪🇨 (@FranFerreroMD) October 27, 2022

Ayer EXPRESO estuvo en el lugar y constató que los trabajos se reactivaron en Guayacanes y en las calles Tercera, Cuarta y Quinta. Sin embargo en la intersección con Acacias no había ningún operario y la obra se encuentra abandonada. “Parece que todos los obreros se fueron para allá ahora. Nosotros seguimos en el olvido. ¿Cuándo se acordarán de nosotros? ¿Acaso debemos también llamar a la prensa para que nos atiendan?”, cuestionó irónicamente el morador Wellington Pomes.

Aldo Sandoval, empresario del sector, espera que se cumplan los tiempos establecidos. “En 24 horas quieren hacer lo que no han hecho en dos meses en la Guayacanes. Nos han dicho que para este fin de semana todo estará listo. Solo espero que cumplan”.

Algunos de los residentes se muestran preocupados por la situación y lanzan una voz de alerta. “Cuidado y por hacerlo todo rápido lo entreguen mal. Cuidado y hacen el daño más grande”, advirtió Alonso Constante, al hacer hincapié en que por más de una ocasión, mientras se lleva a cabo la obra, se les ha ido el agua o la luz. Y que por el ruido, hasta las viviendas vibran. “Quiero salir corriendo de mi querida Urdesa. Esto está invivible”, se quejó.

Según un comunicado emitido por el Cabildo meses atrás, la primera fase debió ser entregada el 8 de septiembre, mientras que la segunda el 8 de octubre. Ninguno de los dos plazos se ha cumplido.

Marianella Orlando, principal de Casa Manaba, cuenta que estos meses han sido duros. “Lamentablemente hemos tenido que hasta despedir personal. Y esta fecha que era clave, nosotros no la vivimos”, comentó, al mostrar también su preocupación por lo que vendrá.

“Nos informaron que no van a dejar el área pavimentada sino aplanada, para que se pueda circular el fin de semana, pero no sabemos qué ocurrirá después. La situación sigue siendo incierta”, agregó.