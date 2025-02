Un grupo de científicos se une para cambiar la realidad de los animales en Guayaquil

Hay una realidad que se está eludiendo: más que la población humana, está proliferando la presencia de animales en nuestro entorno. Por eso, se deben abordar los retos consecuentes con orden e innovación científica.

Esta fue una de las premisas que unió a varios de los más ilustres especialistas locales en salud animal para conformar el Consejo Académico Científico de Medicina Veterinaria, impulsado por la Universidad Ecotec.

En él destaca la participación de Eliana Molineros, veterinaria y exgobernadora del Guayas, quien también lideró la Dirección de Bienestar Animal de Guayaquil. Ella destacó la falta de un levantamiento de información como el principal problema en este ámbito.

“No se ha realizado aún un buen análisis respecto a esto. Se han tenido muchas buenas intenciones; la normativa legal lo establece, te dice que tienes que hacer un censo, pero llegar a ese punto, en este momento, se ha vuelto complicado porque necesitas recursos”, declaró a EXPRESO.

La exgobernadora contó que, cuando trabajó en el Municipio, las prioridades fueron distribuidas de forma diferente. “Realmente se han priorizado los recursos para otras necesidades inmediatas, como lo era la esterilización. Por ejemplo, en lugares donde ya existía la necesidad inmediata de tratar un problema que te explotaba enfrente”, dijo, destacando que la conformación del Consejo es una buena forma de empezar.

Coincide con ese optimismo el doctor José Julián Zúñiga, director del Hospital Dr. Pet y docente de la carrera de medicina veterinaria. “Es empezar a tratar los problemas que ligan a los animales con los humanos. El año pasado, por ejemplo, hubo un brote de leptospirosis que cobró vidas”, enfatiza Zúñiga, recalcando que este consejo académico estará para eso.

Colonia. En el Parque Forestal hay colonias de gatos que han sido esterilizadas, pero persisten los abandonos de felinos en el mismo. CARLOS KLINGER

Se resalta del Consejo Académico Científico, presentado en el campus de Vía a la Costa de Ecotec, que lo integran además la academia, la industria, la clínica y más sectores productivos relacionados con la medicina veterinaria para formular políticas públicas que fomenten el bienestar animal.

Y aunque exista el estigma de que en el país estamos atrasados en casi todo, no es el caso de la política pública para los animales. Esto opina una miembro del Consejo, Jenny Chaparro, también decana de la Universidad de Antioquia, Colombia: “Ecuador ha liderado varios aspectos relacionados con bienestar animal. Estamos colaborando hoy para compartir nuestra experiencia de más de 50 años en escuelas de medicina veterinaria”, acotó, destacando también el caso de éxito de Medellín, donde en 20 años se redujo la cantidad de animales en condición de calle gracias a legislaciones.

Eso es una utopía a replicar, sin embargo, para otros actores de la sociedad civil que aplauden la creación de este Consejo, pero urgen de inmediatez en ejecuciones al estar en la primera línea de defensa animal en los refugios.

“Es prioritario atender, en 2025, la situación de los animales de compañía abandonados en las calles. Este problema ocurre principalmente porque las personas no esterilizan a sus mascotas”, sostiene Pilar Salazar, de la fundación Alma Animal, que alberga a perros y gatos en situación crítica. Ella considera que, una vez terminada la ‘reproducción informal’, se puede solucionar el resto con adopción, pues es “esta acción la que puede cambiar la ciudad al ofrecer una solución sostenible al problema del abandono”.

Exclusión. Decenas de canes y gatos quedan expuestos a los riesgos de la calle: a las lluvias e inundaciones, por ejemplo. CARLOS KLINGER

Yvonne Roca, de la fundación Rescate Animal, coincide con identificar esta problemática como la principal, haciendo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la esterilización de los animales de compañía. “Aún existen muchos mitos, y las personas siguen creyendo que las hembras deben tener al menos un parto en su vida para evitar problemas de salud, pero esto no es así”, dijo. Por eso, aplaude la creación de este consejo: “Creo que puede aportar con información valiosa que nos ayude a enfocar los esfuerzos y mejorar la realidad de los animales”.

Más alternativas para ayudar

Y hay otra opción que ofrecen los refugios y fundaciones, si alguien desea aportar sin querer necesariamente acoger a un ‘amigo de cuatro patas’ en su hogar. “El apadrinamiento no solo implica una ayuda económica, sino también una oportunidad para generar conciencia sobre la difícil realidad que enfrentan muchos animales. A través de este compromiso, más personas pueden involucrarse activamente en su cuidado, promoviendo una cultura de responsabilidad y empatía hacia los animales”, indica Lorena Guillén, fundadora y líder de Fauna Azul, agrupación que ha controlado las colonias de gatos en la comunidad de Puerto Azul, norte de Guayaquil.

Finalmente, la creación del Consejo Académico Científico impactará en la experiencia de formación de los próximos médicos veterinarios del país, quienes ‘llevan en el corazón’ la pasión por cuidar la vida de los más vulnerables. Así lo sostiene con orgullo Alejandro Blanco, estudiante de lo que será la primera promoción de Ecotec en esta carrera. “Mi compromiso con esta profesión viene de mis padres. Quiero actuar con profundo amor y respeto hacia los animales, que tengan más derechos y así seamos una mejor sociedad”, sentenció.

Consejo. Este organismo tiene como objetivo fortalecer la formación, promover la innovación, investigación y la vinculación. Cortesía

Para los guayaquileños, urge que se tomen cartas en el asunto de forma inmediata. No tener animales en la calle, abandonados o luchando por resguardarse de las lluvias es sinónimo de desarrollo. José Mejía, quien habita en la Kennedy, cita como ejemplo a Cuenca. “En el Centro Histórico y en gran parte de la ciudad no se ve un solo animal: ni perros ni gatos. No se ve ese abandono. En los sitios turísticos, en las calles, tampoco los ves. Entonces están haciendo bien las cosas para frenar el problema. Es duro, pero es necesario. En Guayaquil, no hay sitio donde no los vea. Y eso es triste. El Centro de Bienestar Animal está haciendo lo suyo, pero aún creo que debe hacer más campañas de esterilización, barrio por barrio, hasta reducir realmente el problema”, precisó.

Douglas Mera, quien estudia para ser veterinario, hace hincapié en que en Guayaquil ha faltado unión y trabajo conjunto entre las autoridades y la empresa privada. “Cada uno, a su manera, ha buscado la forma de ayudar, y lo ha hecho, pero ha sido insuficiente. Ahora ese paso se está dando, solo queda que todos se sumen, que den ideas, que se creen proyectos, que mejoren las ordenanzas, que se establezcan penas más severas para cuando una persona abandona o ataca a un animal de compañía. Hacen falta refugios, espacios públicos destinados a los animales que tienen o no familias. Estamos en pañales. Pero creo que la decisión de que ahora haya un Consejo Académico para abordar la problemática es acertada. Espero que los cambios en el espacio público se logren ver en poco tiempo”, pensó.

